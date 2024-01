Neue Altersklassen bei den Euro Masters

Bei den Euro Masters sind Rennen in einer neuen Altersklasse ausgeschrieben worden. Während der geneigte Leser hier jetzt denken mag: "Oh (!) jetzt eine neue Altersklasse für 100-Jährige", wird aber enttäuscht.

Regatta München als Veranstalter der Euro Masters Regatta hat sich ein Angebot für genau das andere Ende der Altersklassen ausgedacht.

Und da ja das Alphabet schon bei A angefangen hat, wird diese Alterskategorie nun AA heißen.

Dahinter verbirgt sich ein Rennangebot für Ruderinnen und Ruderer unter 27 Jahren, die aber gerne schon an Masters-Regatten teilnehmen wollen. Das strenge Mindestalter von 27 Jahren gilt hier also nicht mehr. Das Mindestalter ist aber nicht ganz verschwunden, es liegt jetzt bei 21 Jahren.

Insgesamt sind 15 Rennen in der kombinierten Kategorie AA-A ausgeschrieben worden.

Hier wird es also möglich sein, dass beispielsweise ein 22-jähriger Aktiver zusammen mit einem 32-jährigen Ruderer ein Rennen mit einem Mindestdurchschnittsalter (und nicht mehr nur Mindestalter) von 27 Jahren bestreiten können.

Die Idee hat Oliver Bettzieche, der Vorsitzende von Regatta München und Regattaleiter in München, aus Nordamerika übernommen. Hier wird diese Altersklasse schon sehr lange auf den Masters-Regatten angeboten.

Ziel dieser Altersklasse ist es, jüngere Ruderinnen und Ruderer möglichst frühzeitig in das Masters-Regattageschehen einzubinden. Damit beugt man der Gefahr vor, dass die breite Masse der Aktiven nach dem Abschluss ihrer aktiven Trainingskarriere dem Rudersport verloren gehen, weil sie bis zum 27. Lebensjahr warten müssten, um wieder an Regatten teilnehmen zu können.

Aber auch die Einbindung in die Mannschaften mit Älteren hilft den Vereinen den Nachwuchs langfristig im Vereinsgeschehen zu integrieren.

Insbesondere die Masters-Regatten mit ihrer freundschaftlichen Atmosphäre eignen sich ganz besonders dazu, den Aktiven lebenslang an den Rudersport zu binden. Man trifft hier eben Freunde fürs Leben.

Und jeder der einmal in München war, weiß, positive Regattastimmung gibt es in besonderem Maße auf der guten alten Regattastrecke in Oberschleißheim.

Um diese Neuerungen auf eine regelsichere Grundlage zu stellen, hat sich Regatta München mit „ganz oben“ abgestimmt und das Ganze von der Umpiring Commission und der Masters Commission von Word Rowing (FISA) absegnen lassen.

Oliver Bettzieche: „Wir haben diese Idee aus Nordamerika sehr gerne aufgegriffen und wollen sie nun 2024 erstmals der europäischen Masters-Community im Rahmen der Euro Masters anbieten. Natürlich sind wir sehr gespannt, wie dieses Angebot im ersten Jahr angenommen wird. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit dieser Initiative auch den Vereinen helfen können, langfristig wieder mehr Mitglieder an den Rudersport zu binden.“

Die Euro Masters Regatta findet vom 25.-28 Juli 2024 auf der Olympia-Regattastrecke in München Oberschleißheim statt.

Weitere Infos hierzu gibt es auf dem neuen DRV-Meldeportal oder unter www.euromastersregatta.com.

Weitere wichtige Masters-Regatta-Termine sind: