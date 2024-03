Neue Angebote beim Masters-Championat in Werder (Havel)

Am ersten Juni-Wochenende beginnt seit über 20 Jahren der Reigen der Masters-Regatten mit dem Masters-Championat in Werder (Havel). Der malerische Ort vor den Toren Potsdams ist immer wieder Ziel der Masters-Ruder-Familie, die die entspannte Atmosphäre auf der Insel und an der Regattastrecke genießen.

Für 2024 hat der Stab rund um Sibylle Kumm-Kottke einige Innovationen ausgeschrieben, um das Masters-Rudern auch für nachwachsende und neue Generationen attraktiv zu machen.



Rennen für Jungmasters ab 21 Jahre

Ähnlich wie in München wird es in Werder (Havel) auch Rennen für die unter 27-Jährigen geben. Hier sind zunächst je ein Frauen- und Männer-Einer ausgeschrieben. Die Rennen haben die Nummern 200 und 201 und finden am Samstagnachmittag statt.

Da das Masters-Championat nicht - wie die Euro-Masters in München - nach world rowing RoR sondern durch die RWR geregelt wird, heißen diese Rennen nicht Masters AA, sondern sind als „ganz normale“ Frauen- bzw. Männer-Einer A ausgeschrieben. Nach den RWR des DRV sind die unter 27-Jährigen für den Masters-Bereich nicht zugelassen.

In der Ausschreibung heißt es dazu: „…Die mit „AA“ gekennzeichneten Rennen richten sich an Ruderer im Alter von 21 bis 26 Jahre. Sie sind für Rennen der Masters ab 27 Jahre nicht startberechtigt...“

Zugrunde liegen aber die gleichen Überlegungen wie in München. Vereinsmitglied des RKW Ulrike Hartmann hierzu: „Wir wollen vermeiden, dass Ruderer ab dem 21. Lebensjahr mit dem Sport aufhören, weil sie für sich keine Startmöglichkeit bei Regatten sehen. Mit den ausgeschriebenen Rennen auf unserem Masters-Championat machen wir nicht nur ein sportliches Angebot, sondern ermöglichen auch eine frühzeitige Integration in das soziale Umfeld des Masters-Ruderns.“



Rennen OFF für Anfänger

Ebenfalls neu sind die ausgeschriebenen Rennen über 1.000 Meter im Einer und 500 Meter für Gig-Doppelvierer der Klasse OFF. Diese finden auch am Samstagnachmittag statt und sind für Ruderinnen und Ruderer offen, die noch keine Rennen nach RWR gerudert sind.

Hier wird der Beobachtung Rechnung getragen, dass das Masters-Rudern zunehmend von sogenannten Quereinsteigern entdeckt wird. Schwierig für diese Zielgruppe ist allerdings häufig die Entscheidung, ob es für sie sinnvoll ist, an einer Regatta teilzunehmen. In vielen Fällen haben sie in den Heimatvereinen nur einen Anfängerkurs absolviert, ohne dass eine weitere Betreuung stattfindet. Damit verpassen sie aber das Erleben des positiven Flairs einer Masters-Regatta.

Regattaleiterin Sibylle Kumm-Kottke: „Die Quereinsteiger liegen uns besonders am Herzen. Mit den ausgeschriebenen Rennen wollen wir ein niedrigschwelliges Angebot machen, um diesen Ruderinnen und Ruderern möglichst frühzeitig ein positives Regattaerlebnis zu ermöglichen. Wir sind sicher, dass wir damit auch die Bindung in den Vereinen stärken, die sowieso mit Booten und Hängern jedes Jahr zu uns kommen. Hierzu hat auch das positive Image beispielsweise von „Rudern gegen Krebs“ inspiriert.“

In der Ausschreibung heißt es dazu: "Die Rennen I/II bzw. 300/301 richten sich an Ruderer ab 21. Jahre, die noch kein Rennen nach RWR absolviert haben."

Das Masters-Championat in Werder (Havel) findet am 1. und 2. Juni statt. Moderate Startgebühren beginnend bei 15,00 EUR lassen genug finanziellen Spielraum für ein erfrischendes Kaltgetränk nach dem Rennen. Der Meldeschluss ist Mittwoch, 22. Mai 2024.