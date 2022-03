Neues aus dem Fachressort Coastal Rowing

Schon beim ersten virtuellen Treffen des beim letztjährigen Rudertag neu geschaffenen Fachressorts Coastal Rowing wurde schnell klar, dass eine recht große Zahl recht unterschiedlicher Themen auf zügige Bearbeitung wartet. So breit gefächert wie die Aufgaben, die es zu stemmen gilt, sind aber auch die Kenntnisse des Teams, das Ressortleiter Lars Koltermann um sich geschart hat.

Iris Gerlach und Christian Loßmann bringen jede Menge Erfahrung aus der Organisation und Durchführung der Coastal-Veranstaltungen in Bremerhaven und Stralsund mit. Christine Jacobsen verfügt dank ihrer langjährigen Tätigkeit als Eventmanagerin bei World Rowing über große Erfahrung und gute Kontakte in der internationalen Coastal-Szene. Daniel Pankatz hat als Wettkampfrichter bei der Coastal Rowing WM 2019 in Hongkong seine Begeisterung für diese Disziplin entdeckt und ist nach langjähriger Tätigkeit im Ressort Wettkampf nun in das neue Ressort gewechselt, wo er sich folgerichtig primär um die Themen Wettkampf und Regelwerk kümmert. Sebastian Haase ist stellvertretender Vorsitzender der Ruderjugend und begeisterter Mitorganisator der Coastal Camps der DRJ. Auf seiner Agenda steht alles rund um Jugendwettbewerbe und Nachwuchsgewinnung. Mit Sina Burmeister und Lars Wichert sind zwei Aktive mit im Boot, die über große eigene Wettkampferfahrung im Coastal Rowing verfügen. Sina kennt zudem auch die Trainerperspektive sehr gut, und Lars ist vielen Ruder:innen durch seine Coastal-Tour und zahlreiche Vorträge als leidenschaftlicher Botschafter fürs Coastal Rowing bekannt.

Als erfolgreicher Trainer, Stützpunktleiter Hamburg/ Ratzeburg und Präsidiumsmitglied des DRV ist Ressortleiter Lars Koltermann ist in der deutschen Ruderszene natürlich auch kein Unbekannter. Er freut sich vor allem auf die neue Aufgabe, mit seinem Team eine komplette Struktur, die die Gesamtbreite des Ruderns abdeckt, auf die Bahn zu bringen.