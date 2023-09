Neuheit: Erstes DRJ FINAL-FOUR im Rahmen des SH Netz Cups

Diese Gruppen nehmen in diesem Jahr am DRJ-FINAL FOUR teil:

Max Planck Schule Kiel, Ruder-AG 5

Gymnasium am Wall Verden, Klasse 5c

Gymnasium Schloss Plön, Klasse 5d

Heinrich Hertz Schule Hamburg, Klasse 5d

Der Vorsitzende des Referats Schul- und Schülerrudern innerhalb der Deutschen Ruderjugend, Christian Müller-Wulf, sieht in dem gesamten Projekt sehr viel Potenzial.

„Wenn es auch noch keine Belege dafür gibt, dass der Wettkampf „Schnellste Klasse Deutschlands“ aktuell als „Talentsichtungsmaßnahme“ genutzt werden kann, so ist die Verbreitung und Beteiligung einerseits bereits jetzt gewaltig bzw. andererseits noch extrem ausbaufähig. Legt man eine Klassengröße von 23 Schülerinnen und Schülern zugrunde, haben ca. 9300 Kinder und Jugendliche vom 15.11.22 bis 15.5.23 auf dem Ruderergometer gesessen. Das ist eine großartige Zahl.“, so Müller-Wulf. „Wir habe eine tolle Sportart! Unser Ziel ist es, immer mehr Kinder und Jugendliche für sie zu begeistern!“