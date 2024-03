Niedersächsische Vorsitzendentagung in Osnabrück

Am Sonnabend, den 9. März trafen sich die Vorsitzenden der niedersächsischen Rudervereine im Landesruderverband Niedersachsen e.V. (LRVN) beim Osnabrücker Ruderverein zur alljährlichen Verbandstagung.

Zu Beginn der Veranstaltung bedankte sich die Vorsitzende, Natascha Fieting, beim Gastgeber mit dem obligatorischen Paddelhaken. Sie konnte bei dieser Tagung den Justiziar des DRV, Stefan Felsner, den LRVN-Ehrenvorsitzenden Dieter Scheerschmidt, die Ehrenmitglieder Hans Ehlich und Dr. Frank Spingat sowie annähernd 30 Vertreter der Verbandsvereine begrüßen.

Vor den Ehrungen hielten die Anwesenden inne und gedachten der verstorbenen Ruderinnen und Ruderer, insbesondere Udo Burmester vom RC Stolzenau, der für alle überraschend im Januar von uns gegangen ist.

Die Siegervereine der niedersächsischen Ergometer-Meisterschaften erhielten die Auszeichnungen in Form von Urkunden und Medaillen für die ermittelten Landesmeister. Die Landesmeisterin im Frauen-Einer Sprint, Fleur Wohlschläger, wurde persönlich unter dem Beifall der Anwesenden mit der Medaille geehrt.

Bei Daniel Cöster bedankte sich Natascha Fieting für jahrzehntelange Betreuung der Mail- und Internet-Server sowie der Organisation u.a. von Ski-Langlauf-Kursen.

Der Vorstand und das Präsidium ließ die vergangene Saison in einem kurzen Abriss Revue passieren: Landesmeisterschaft in Wolfsburg, Wanderrudertreffen in Hildesheim & Sehnde, Bootsführerlehrgang in Meppen, Coastal-Lehrgang am Großen Meer, Trainer C Lehrgang Breitensport Qualifizierungen und nicht zuletzt ein Kurs zur Erlangung des Sportbootführerscheins.

In einem eingeschobenen Block berichtete Stefan Felsner über die laufenden Aktivitäten im DRV, der Situation rund um die Olympiavorbereitungen und nicht zuletzt über Haushalt und allgemeine Finanzsituation im Deutschen Ruderverband.

Der Schwerpunkt der Tagung lag in diesem Jahr auf einem kollegialen Austausch unter der Überschrift: "Wo drückt der Schuh?" Themen wie Mitglieder gewinnen und an den Verein binden, Mitglieder zur Mitarbeit motivieren, Kommunikation im Verein, Sparte im Großverein, Aufgaben des Spartenleiters, Niederschwellige Angebote für Regattanachwuchs und Leistungssportförderung wurden angesprochen und intensiv diskutiert. Einige Aufgaben hat der Vorstand des LRVN aus den Gesprächen mitgenommen.