Noch vier Wochen bis zum 66. Außerordentlichen Deutschen Rudertag 2022 - jetzt anmelden!

Nur noch vier Wochen bis zum Rudertag in Hannover und es sieht gut aus: Die Planungen zur Strukturreform des Deutschen Ruderverbandes sind abgeschlossen. Die neue DRV-Struktur und Satzung wurden auf mehreren Dialogforen intensiv diskutiert, verbessert und abstimmungsreif erstellt. Somit fehlt nur noch eines: Ihre Anmeldung zum 66. Außerordentlichen Deutschen Rudertag am 29. Oktober 2022 in Hannover. Vor dem Blick nach vorn, ein Blick zurück: Im Oktober letzten Jahres, beim Rudertag in Schweinfurt, erhielt das frisch gewählte DRV-Präsidium von den Delegierten den Auftrag, eine umfassende Strukturreform einzuleiten. Dank der Strukturkommission unter Leitung von Dr. Martina Schott und der Satzungs-AG, geführt von Dr. Lars Koltermann, ist es nun so weit: sowohl die neue Struktur als auch die neue Satzung sind fertig und bereit zur Präsentation und Abstimmung.

2 Bilder

Bei der Erarbeitung blickten alle Beteiligten mehrfach über den Tellerrand: So wurden die Organisationsstrukturen und Satzungen nationaler und internationaler Verbände (insbesondere DOSB, verschiedene LSB, Kanu, Hockey, Badminton, Schwimmen, Sportschützen, Alpenverein, Swiss Rowing, Australian Sport Commission) untersucht, bewertet und Bewährtes in die neue DRV-Struktur übernommen. Auch Fachliteratur, die Vorgaben von den Zuschussgebern insbesondere vom Bundesministerium des Innern (BMI), PotAS-Analyse, der aktuellen Rechtsprechung, des Gesetzgebers und Compliancevorgaben wurden berücksichtigt. Was erwartet nun die Teilnehmer und Ruder-Deutschland? Was wird neu, was bleibt? Hier kommen die Antworten. Das wird neu:

Der Vorstand nach §26 BGB wird hauptamtlich und ein ehrenamtliches Präsidium mit neuem Zuschnitt und Funktion eingeführt. Das neue Präsidium wird um operative Aufgaben entlastet, um mehr Raum für die Entwicklung von Strategien und Zielformulierungen zu erhalten. Es beaufsichtigt die Wahrnehmung der Verbandsaufgaben und Interessen der Mitglieder des DRV durch den Vorstand.

Das Präsidium kann jederzeit Spezialisten einladen, um sich temporär zu bestimmten Themen beraten zu lassen. Bei längerfristigem Bedarf kann das Präsidium strategische Projekte aufsetzen. Was auffällt: Das neue Präsidium hat keine zugeordneten Aufgaben mehr.

Die Gründe dafür sind: Good Governance - volle Kontrolle durch alle Präsidiumsmitglieder

alle Präsidiumsmitglieder sind für die Gesamtorganisation verantwortlich

hohe Flexibilität, da Aufgaben jeweils kompetenzbezogen übernommen werden können

Qualitätssteigerung, da gemeinsam Lösungen entwickelt werden

Präsidium kann sich jederzeit beraten lassen und Arbeitsgruppen zur Unterstützung einrichten Arbeiten enger zusammen: Ehrenamt und Hauptamt

Mit Änderung der Aufgabenstellung des Präsidiums - weg vom operativen Geschäft - scheiden die Fachressortvorsitzenden aus der Präsidiumsfunktion aus und bilden zusammen mit dem Hauptamt die operative Ebene des Verbandes ab. Die Vorsitzenden der Fachressorts werden - wie gehabt - von einem Vorsitzenden geleitet, der nun vom Präsidium im Einvernehmen mit dem Vorstand bestellt wird. Die Fachressorts arbeiten operativ, projektbezogen sowie auf Augenhöhe mit dem hauptamtlichen Vorstand sowie den DRV-Mitarbeiter*innen zusammen.