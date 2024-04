„Nominierungskriterien 2024“ für Beach Sprint Nationalmannschaften veröffentlicht

Mit den bevorstehenden Olympischen Spielen in vier Jahren, die einen Olympiasieger in dieser Disziplin krönen werden, ist es an der Zeit, aktiv zu werden. Das Ressort Leistungssport des Deutschen Ruderverbandes (DRV) hat daher die Nominierungskriterien für die Beach Sprint Nationalmannschaften im Jahr 2024 veröffentlicht. Diese Ankündigung erfolgt im Vorfeld der bevorstehenden World Rowing Beach Sprint Finals und European Coastal and Beach Sprint Championships.

Die Richtlinien legen fest, dass Athleten für internationale Beach-Sprint-Wettkämpfe anhand klar definierter Kriterien, wie zum Beispiel einer Ergometer-Norm, ausgewählt werden. Die Auswahlkriterien, sowie die obligatorischen Wettkämpfe und Maßnahmen, sind in der offiziellen Bekanntmachung detailliert beschrieben, um sicherzustellen, dass die nominierten Sportler optimal auf die Herausforderungen vorbereitet sind.

Eine Nominierungskommission, bestehend aus erfahrenen Vertretern des Rudersports und des Verbandes, wird den Auswahlprozess leiten und sicherstellen, dass die besten Athleten für die Wettkämpfe entsandt werden.

Erstmals können auch Projektmittel des Bundes zur Finanzierung der Wettkampfteilnahme eingesetzt werden. Selbstbeteiligungen können je nach Finanzlage erforderlich sein, um die Teilnahme an den prestigeträchtigen Veranstaltungen zu ermöglichen.

Für weitere Informationen und Fragen steht das DRV-Team gerne unter beachsprint@rudern.de zur Verfügung.