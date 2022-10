November-Ausgabe von rudersport erschienen

Die aktuelle Ausgabe von rudersport, dem offiziellen Verbandsmagazin des DRV, ist mit diesen Themen erschienen:

• Wanderrudertreffen des DRV bringt ein Wiedersehen an der Weser, 160 Teilnehmer waren dabei

• Chef-Bundestrainerin Brigitte Bieligs Saisonfazit im Interview, außerdem bezieht sie Stellung zur Kritik der Sportlerinnen und Sportler und blickt auch nach vorne

• SH Netz Cup lockt wieder tausende Besucher an den Nord-Ostsee-Kanal

Außerdem: Finale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin, ein Blick in eine Bootshalle mit lauter Schätzen von Klinkerbooten, Jugendwanderfahrt auf der Gudena in Dänemark u. v. m.

rudersport erscheint im Sportverlag Sindelfingen und kann im Abo im gedruckten Format für jährlich 98,90 € oder als digitale Version für 69,80 € oder als Kombi-Abo Print + Digital für 118,90 € bestellt werden. Einzelheftbestellung: 9,80 € einschl. Versandgebühr. Mail: vertrieb@sportverlag-sindelfingen.de, Internet: www.rudersport-magazin.de.