Oliver Zeidler Welt-Ruderer des Jahres

In der Welt des Rudersports ist ein Name wohlbekannt: Oliver Zeidler. Nun wurde er von World Rowing zum Sportler des Jahres 2023 (Men's Crew Of The Year) gewählt und diese Auszeichnung ist zweifelsohne verdient für den derzeit stärksten Einer-Ruderer weltweit. Am Montagabend gab der Ruderweltverband die Preisträger auf seinem Internet-Auftritt bekannt. Zeidler setzte sich bei seiner ersten Nominierung gegen den Doppelvierer aus Großbritannien und dem Zweier ohne aus der Schweiz durch.

Begonnen hat Zeidlers bisher erfolgreichste Saison mit einer weiten Reise nach Mississauga, Toronto, Kanada zur offiziellen Indoor Rowing Weltmeisterschaft. Dort nahm er überraschend den Titel mit nach Hause.

Trotz der ihm zugeschriebenen Favoritenrolle erruderte er auf der Europameisterschaft in Bled nicht das ersehnte Gold, sondern „nur“ die Bronzemedaille. Dies war jedoch der einzige Dämpfer in einem Jahr voller beeindruckender Erfolge.

Im Welt Cup schaffte er den selten erreichten Hattrick. Er gewann die Wettbewerbe in Zagreb und Varese und setzte sich dann auch beim Welt Cup-Finale in Luzern in einem überlegen gestalteten Endlauf durch. Eine Woche zuvor hatte der 27-Jährige als erster deutscher Einer-Fahrer zum dritten Mal die Royal Regatta in Henley für sich entschieden. Doch es sollte noch eindrucksvoller werden.

Oliver Zeidler krönte sein Jahr in Belgrad, indem er zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel errang. Von seinen 26 Rennen im Jahr 2023 entschied er damit 24 für sich. Seine Beharrlichkeit, sein Einsatz und seine unermüdliche Zielstrebigkeit machen ihn zum Vorbild für viele junge Sportlerinnen und Sportler weltweit.

Die Auszeichnung vom Weltruderverband als Sportler des Jahres ist somit nicht nur eine Anerkennung für herausragende Leistungen, sondern auch eine Hommage an eine beeindruckende Karriere, die von Hingabe, Ehrgeiz und unerschütterlichem Willen geprägt wird.

Oliver Zeidlers Erfolge sind nicht nur persönliche Triumphe, sondern auch ein Grund zur Freude für die gesamte Rudergemeinschaft. Wir gratulieren herzlich zu dieser wohlverdienten Auszeichnung und freuen uns auf viele weitere inspirierende Momente auf dem Wasser.