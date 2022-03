Online Informationstagung für deutsche und französische Sportvereine am 07. + 08. April 2022

Die Deutsche Sportjugend (dsj) und das Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) organisieren in Kooperation und mit Unterstützung durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) eine Online-Informationstagung für deutsche und französische Sportvereine, die am 07. und 08. April 2022 stattfinden wird.

Alle interessierten Personen sind herzlich eingeladen an der Tagung teilzunehmen und sich gemeinsam mit der dsj und deren Kolleg*innen vom CNOSF über zwei Sitzungstermine zu deutsch-französischen und trilateralen Jugendaustauschen im Sport sowie Fördermöglichkeiten auszutauschen. Mit der Tagung werden sowohl neue als auch erfahrene Träger angesprochen.

Worum geht es?

Ihr möchtet gerne einen deutsch-französischen Jugendaustausch mit eurem Sportverein organisieren? Dann seid ihr bei dieser Veranstaltung genau richtig, um erste Informationen zu Fördermöglichkeiten, Antragsstellung und Abrechnung zu erhalten. Darüber hinaus wird das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) vorgestellt sowie die Aktivitäten der dsj und dem CNOSF als Zentralstellen Sport des DFJW.

Nähere Informationen zur Tagung und deren Inhalte sind der Ausschreibung zu entnehmen.

Für Rückfragen stehen euch Fabienne Müller (069 6700-340/mueller@dsj.de) und Pierrick Le Paven (069 6700-319/le-paven@dsj.de) gerne zur Verfügung.

Interesse geweckt? Dann zögert nicht euch zur Tagung über das dsj-Veranstaltungsportal anzumelden. Anmeldeschluss ist der 05. April 2022.