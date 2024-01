Online-Seminar "Digitales Ehrenamt im Sport" am 18. Januar 2024

Wie ist es um das digitale Ehrenamt in Sportvereinen bestellt? Wo liegen Potenziale der Digitalisierung in Bereichen wie Bindung von Engagierten, Vereinsverwaltung oder dem operativen Sport? Wo verstecken sich aber auch Herausforderungen für die Sportvereine und die freiwillig Engagierten? Wie können Sportvereine systematisch auf dem Weg zum digitalen Ehrenamt unterstützt werden?

Das Forschungsteam der Hochschule Koblenz hat diese Fragen empirisch durch einen “Mixed Methods”-Ansatz untersucht und stellt die Ergebnisse vor. Abgeleitete Handlungsempfehlungen für Sportvereine werden gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus der Praxis diskutiert.

Das 90-minütige Online-Seminar der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt am 18. Januar 2024 (15.00 - 16.30 Uhr) richtet sich primär an interessierte Personen aus der Engagementpraxis, die neue wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen wollen, um das Engagement und das Ehrenamt in Deutschland mitzugestalten.

Über diesen Link könnt ihr euch anmelden!