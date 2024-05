Personalbedingte Verkürzung der Schleusenbetriebszeiten an den Wasserstraßen zwischen Berlin und der Müritz

Aufgrund von Personalknappheit müssen bis auf Weiteres -voraussichtlich für diese Wassersportsaison- die Öffnungszeiten für durch Personal des Wasserstraßen- Schifffahrtsamtes (WSA) Oder-Havel zu bedienende Schleusen eingeschränkt werden. Dies betrifft die Schleusen Strasen, Canow, Diemitz und Mirow an der Müritz-Havel- Wasserstraße und die Schleuse Steinhavel und Wesenberg an der Oberen Havel-Wasserstraße. Die ausschließlich nutzerbedienten Schleusen sind nicht betroffen.

Alle Bemühungen des WSA Oder-Havel zur Gewinnung von zusätzlichem Personal für eine Schleusenbedienung an den o.g. Schleusen liefen bis jetzt ins Leere. Das WSA arbeitet weiter daran, diesen unbefriedigenden Zustand aufzulösen und den Schifffahrtstreibenden und Wassertouristen künftig wieder längere Schleusenöffnungszeiten an genannten Wasserstraßen anzubieten.

Somit kann ab 01.06. 2024 nur der Einschichtbetrieb an den betroffenen Schleusen in der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr angeboten werden. Die Schleusenbetriebszeiten können im Einzelnen unter www.elwis.de abgerufen werden.