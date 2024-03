Planung der Ruder-Bundesliga in vollem Gange

Die Planung für die kommende Saison der Ruder-Bundesliga (RBL) ist derzeit in vollem Gange. Es wird intensiv mit den Ausrichtern der einzelnen Renntage zusammengearbeitet und die letzten Details werden besprochen.

Um in dieser Planungsphase die Umsetzung der RBL sicherzustellen, ist es wichtig, die Anzahl der teilnehmenden Teams zu kennen. Daher bitten wir alle Vereine, die sich eine Teilnahme an der RBL 2024 vorstellen können oder fest damit planen, an der kurzen Umfrage teilzunehmen. Der Erfolg dieser Veranstaltung hängt maßgeblich von der Unterstützung und aktiven Beteiligung der Vereine ab.

Der offizielle Anmeldungsprozess für die Ruder-Bundesliga wird voraussichtlich Anfang März beginnen. In diesem Jahr wird sie erstmals über SAMS ablaufen. Weitere Details dazu werden zeitnah veröffentlicht.

Wir sind zuversichtlich, dass die kommende Saison der Ruder-Bundesliga wieder ein spannendes und erfolgreiches Ereignis wird, das die Begeisterung für den Rudersport in Deutschland weiter fördert.