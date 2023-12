Podcast-Folge zum Thema Verbandsentwicklung

Im Podcast Schubschlag sprechen Carsten Brzeski und Matthias Zander seit Februar 2022 mit ihren Gästen über Geschichten, die der Rudersport und seine Menschen in den letzten Jahrzehnten geschrieben haben oder aktuell schreiben.

In der 75. Folge mit dem Titel "Die Gestalterin" war Cornelia Stampnik, Referentin für Verbandsentwicklung, zu Gast. Mit ihr sprachen sie u.a. über den aktuellen Stand der Strukturreform und darüber, wie man den Deutschen Ruderverband zukunftsfähiger machen kann. Wie will sich der Deutsche Ruderverband in den nächsten Jahren positionieren? Wie viel Ehrenamt und Hauptamt braucht ein Verband und wie kann man sich selbst einbringen anstatt nur auf “die da beim DRV” zu schimpfen?

Der Podcast ist auf allen gängigen Podcastplattformen verfügbar. Viel Spaß beim Anhören!