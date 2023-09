Premiere geglückt: Hamburg gewinnt beim DRJ FINAL-FOUR

Mitte September fand die Premiere des ersten DRJ-FINAL FOUR im Rahmen des SH Netz Cups in Rendsburg statt. Die vier schnellsten Klassen des Jahrgangs 5 (mittlerweile Jahrgang 6) des Wettbewerbs „Schnellste Klasse Deutschlands“ wurden vom 15. – 17.09.2023 von der Deutschen Ruderjugend zu einem spannenden Wochenende nach Rendsburg eingeladen. Alle Teilnehmenden sind sich dabei einig: Der Aufschlag ist geglückt und das Projekt „FINAL FOUR“ soll weitergeführt werden.

Das FINAL-FOUR Wochenende begann für die Klassen bereits mit der Anreise nach Rendsburg. Am Freitag trafen sich alle Klassen an der Unterkunft und Christian Müller-Wulf begrüßte alle Teilnehmenden.

Das waren die Klassen des DRJ FINAL-FOUR 2023:

5d der Heinrich-Hertz-Schule aus Hamburg

5d des Gymnasiums Schloss Plön

5c des Gymnasiums am Wall Verden

Jahrgang 5 der Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt

Aufgrund einer kurzfristigen Absage einer anderen Gruppe wurde das Feld mit einer Gruppe der Grund- und Gemeinschaftsschule aus Tellingstedt komplettiert. Die Nähe zum Veranstaltungsort Rendsburg machte eine kurzfristige Organisation bei dieser Gruppe noch möglich. Die Mannschaften des Rankings der Schnellsten Klasse Deutschlands wurden über dieses Vorgehen informiert.

Nach der Begrüßung ging es für die Gruppen schon zum ersten Programmpunkt: Das Ergometer-Rennen der internationalen Achter. Vor Ort konnte der Sieg des Deutschland Achters bejubelt werden. Anschließend kehrten die Gruppen voller Begeisterung zur Unterkunft zurück. Ein spannender und abwechslungsreicher zweiter Tag wartete auf alle.

Nach dem Frühstück ging es für alle Teilnehmenden zu den Bootshäusern der Rendsburger Rudervereine und Ruderriegen zu einer Ruder-Schnupperstunde. Mithilfe von sehr motivierten Trainer:innen und Helfer:innen wurde bei den Teilnehmenden für eine tolle erste Erfahrung im Ruderboot gesorgt. Von den insgesamt 32 Schülerinnen und Schülern saßen 24 an diesem sonnigen Morgen das erste Mal in einem Ruderboot. Im Umfeld der internationalen Achter machten viele Teilnehmende an diesem Tag ihre ersten Ruderversuche.

„32 internationale Achter-Ruderer und 32 Ruder-Anfänger:innen zusammen auf der Steganlage. Das war ein tolles Bild und harmoniert super!“, so Müller-Wulf.

Nach der Rudereinheit und dem Mittagessen folgte dann das DRJ FINAL-FOUR auf der Sportbühne des SH-Netz Cups. Dort wurden zunächst zwei Halbfinals ausgefahren. Nach einer kurzen Verschnaufpause folgte das Rennen um Platz 3 und das große Finalrennen.

In Halbfinale 1 standen sich die 5d der Heinrich-Hertz Schule aus Hamburg und die Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt gegenüber. Hamburg siegte dabei souverän und zog somit als erstes Team ins Finale ein. Das zweite Halbfinale wurde zwischen der 5d des Gymnasiums Schloss Plön und der 5c des Gymnasiums am Wall Verden ausgefahren. Das Plöner Gymnasium entschied das Halbfinale für sich und komplettierte somit das Finale.

Im Rennen um Platz 3 standen sich das Gymnasium am Wall Verden und die Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt gegenüber. Mit einem knappen Sieg setzten sich die Verdener auf den dritten Platz und verwiesen die GGS Tellingstedt auf den vierten Rang.

Im Finale standen sich die Heinrich-Hertz Schule Hamburg und das Gymnasium am Schloss Plön gegenüber. Mit einer Zeit von 57,3 Sekunden und damit wie im Halbfinale unterhalb einer Minute ließen sich die Hamburger den Sieg nicht nehmen und kürten sich selbst zum Sieger des DRJ-FINAL FOUR 2023. Nach der Siegerehrung auf der Sportbühne kehrten alle Teilnehmenden zu den Bootshäusern zurück, wo man den Tag bei einem gemeinsamen Pizzaessen ausklingen ließ.