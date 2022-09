RBL 2022: Die Binnenalster ruft!

Vier Renntage liegen bereits hinter uns. Vier Renntage voller Spannung, Emotionen, Wimpernschlagentscheidungen und einfach schönem schnellen Rudern in der sprintstärksten Liga der Welt. Am kommenden Wochenende steht der Saisonhöhepunkt der Ruder-Bundesliga 2022 an, der ba group Final-Renntag am 17.9. auf der Binnenalster. Unter dem Motto „TOGETHER STRONG“ messen sich die schnellsten Vereinsachter Deutschlands (und unsere österreichischen Freundinnen) auf der 270 m kurzen Sprintstrecke.

Das Team des RC Favorite Hammonia, genannt FARI, um Cheforganisator Martin Blüthmann hat alle Register gezogen, um die RBL wieder in Hamburgs Wohnzimmer zu holen, auf die Binnenalster. Dabei ist die Realisierung des Renntages ein wahres organisatorisches und logistisches Meisterstück, denn die Hamburg Active City wird an dem Wochenende ihrem Namen mehr als gerecht: Hafengeburtstag, Davis Cup, Halbmarathon, Europacup im Speed-Klettern und das RBL-Finale – alles an diesem Wochenende! Das solltet ihr nicht verpassen!

Münster-Achter will weiße Weste verteidigen

In der 1. Liga der Männer steht der Münster-Achter kurz vor der Titelverteidigung. Der Liga-Primus hat auch diese Saison unbeirrt seine Siegesserie fortgesetzt und jedes einzelne direkte Duell gewonnen. Damit führen die Männer aus Münster auch klar in der ba group Pokalwertung, die für die meisten Laufsiege ausgelobt ist. Aber vielleicht vermiest Ihnen ja doch noch ein Team die perfekte Saisonbilanz. Allen voran das Buderus Sprintteam Mülheim tastet sich nach und nach an den Speed der Münsteraner ran und steht aktuell auf Platz 2 (mit 5 Punkten Vorsprung).

Spannend wird es allerdings insbesondere im Kampf um Bronze und die Goldene Ananas. Gleich drei Teams - TÜV-Nord Maschseeachter Hannover (59 Punkte), Hamburg ACTIVE CITY EXPRESS (56 Punkte) und der Riemax Achter Osnabrück (55 Punkte) - liegen noch eng beieinander. Bei der hohen Leistungsdichte der Liga kann es durchaus noch Überraschungen am letzten Renntag geben.

Hochspannung in der 1. Liga der Frauen

Gleich drei Teams stehen vor dem Saisonfinale punktgleich an der Spitze der Tabelle, die Vorjahressiegerinnen vom Banner Wiking Linz, der HavelQueen-Achter Berlin (Champions 2018 & 2019) sowie die Liganeulinge vom Meenzer Express. Alle drei Mannschaften haben bereits 10 Punkte Vorsprung auf Platz 4 und werden somit Gold, Silber und Bronze unter sich ausmachen.

Im Kampf um die Goldene Ananas dürfen sich die Lokalmatadorinnen vom Alstersprinter durchaus noch Hoffnung machen. Sie liegen aktuell nur 2 Punkte hinter den Frauen des Crefelder Ruder-Clubs.

Live dabei sein

Los geht es am Samstag auf der Binnenalster um 9 Uhr mit den Time Trials der Frauen. Die Achtelfinals starten um 11 Uhr, die Viertelfinals 13 Uhr. Die ersten Vorentscheidungen fallen im Halbfinale ab 15 Uhr und die Finalentscheidungen starten ab 18 Uhr. Am Nachmittag wird in den RBL-Pausen die Hamburger Sprintmeisterschaften im Kinderdoppelvierer ausgetragen.

Wer es nicht an die Strecke schafft, kann ab 10:45 Uhr das Geschehen wieder live auf Sportdeutschland.tv verfolgen. Über PPT ist wieder ein Online-Ergebnisdienst eingerichtet. Zudem findet ihr auf den Instagram Kanälen @ruderbundesliga und @ruderbundesliga2022hh aktuelle Infos.