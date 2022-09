RBL 2022: Spannung pur beim Krefelder Rudertag

Genau 11 Jahre nach dem letzten Ruder-Bundesliga Renntag in der Niederrhein Arena in Krefeld, kehrte der Ligazirkus zurück auf den Elfrather See. Die Ruder-Bundesliga hat seitdem nichts an Spannung verloren. Auch der vierte und bereits vorletzte Renntag der Ruder-Bundesliga 2022 war ein voller Erfolg. Entgegen allen Wetterprognosen grüßte der Tag mit strahlendem Sonnenschein und lockte gemeinsam mit dem Crefelder Rudertag viele Zuschauer zu dem großen Ruder-Spektakel an den Elfrather See in Krefeld.