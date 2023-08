RBL 2023: Revanche für Münster?

Am kommenden Samstag, den 2. September, ruft die Aasee-Arena zum Sparda-Bank Renntag nach Münster. Über 250 Ruderinnen und Ruderer werden in insgesamt 50 Rennen über die Sprintdistanz von 350 Metern in der Königsklasse, dem Achter, um wichtige Punkte in der Ruder-Bundesliga kämpfen. Bereits zum 11. Mal (in 13 RBL-Saisons) wird auf dem Aasee in Münster Sprintrudern vom Feinsten geboten. Eingefleischte RBL-Fans nennen den Aasee mit Fug und Recht auch „das Wohnzimmer der Ruder-Bundesliga“.