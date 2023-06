RBL 2023: Ruder-Bundesliga Premiere in Bad Segeberg

Es geht wieder los! Am kommenden Samstag, den 17. Juni 2023 ist die Ruder-Bundesliga erstmals in Bad Segeberg zu Gast. Insgesamt 15 Männer- und sechs Frauen-Achter messen sich über die Sprintdistanz von 350 Metern im Duell-Modus. Getreu dem Motto - Nur Achter. Nur Sprint. Nur Vollgas.

Wer kann den Münster-Achter schlagen?

Eine Woche vor der Prämiere der Karl-May-Spiele feiert rund 800 Meter entfernt vom Spielort die Ruder-Bundesliga ihren Saisonauftakt. In der ersten Liga der Männer gibt es dieses Jahr keine Liganeulinge, man darf aber gespannt sein, wie sich die Mannschaften in den letzten neun Monaten entwickelt haben. Wer hat die entscheidenden Körnchen zulegen können? Wer hat sich eventuell personell noch einmal verstärkt? Und vor allem, kann jemand den amtierende Liga-Champion, den Münster-Achter, im direkten Duell schlagen? Die Männer aus Münster sind seit 2019 ungeschlagen.

Auf der Jagd nach dem vierten Titel

In der ersten Liga der Frauen gab es in der vergangenen Saison bis zum letzten Renntag einen spannenden Dreikampf um den Titel des Liga-Champions. Der HavelQueen-Achter Berlin, Banner Wiking Linz und der Meenzer Express schenkten sich nichts und letztlich konnten die Berlinerinnen den Kampf für sich entschieden. Die Havelqueens haben aktuell drei Meistertitel (2018, 2019 und 2022) ebenso wie der Hamburger Alsterachter (2009-2011) und der Crefelder Ruder-Club (2012-2014). Vielleicht gibt es am Ende dieser RBL-Saison neue Rekordmeisterinnen.

Live dabei sein

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, ist herzlich willkommen am Samstag ab 10:00 Uhr an der Seepromenade am großen Segeberger See vorbeizuschauen. Los geht es mit den Time Trials (Samstag, 10:00 Uhr). Die Achtelfinals starten um 12:00 Uhr, die Viertelfinals folgend direkt im Anschluss ab 12:30 Uhr. Die ersten Vorentscheidungen fallen im Halbfinale ab 15:30 Uhr und die Finalentscheidungen starten ab 17:00 Uhr.

Ab 22:00 Uhr steigt in der Badeanstalt die große AfterRow Party. Tickets gibt es im Regattabüro und an der Abendkasse.

Wer es nicht an die Strecke schafft, kann ab 12:00 Uhr das Geschehen live auf Sportdeutschland.tv verfolgen. Über PPT ist ein Online-Ergebnisdienst eingerichtet. Zudem findet ihr auf Instagram @ruderbundesliga aktuelle Infos und Bilder.

Weitere Termine 2023

01.07. - Kassel

19.08. - Mülheim (an der Ruhr)

02.09. - Münster

16.09. - Hamburg