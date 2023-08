RBL 2023: Sprintteam Mülheim lädt zum Heimspiel

Pünktlich zum Comeback des Sommerwetters in Deutschland neigt sich die Sommerpause der Ruder-Bundesliga 2023 dem Ende entgegen. Im Hintergrund wird schon lange fleißig an der zweiten Saisonhälfte gearbeitet. Zu Beginn der zweiten Saisonhälfte erwartet alle Fans und Sportler eine Premiere: Am 19. August gastiert die Ruder-Bundesliga erstmals in Mülheim an der Ruhr zum autosen Buderus Renntag.

Über 220 Ruderinnen und Ruderer in 21 Achtern werden im direkten Duellmodus über die Sprintdistanz von 300 Metern die Ruhr zum Kochen bringen. Getreu dem Motto "Nur Achter - Nur Sprint - Nur Vollgas".