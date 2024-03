Reinhart Grahn zum Ehrenmitglied ernannt: Anerkennung für langjährige Verdienste im Rudersport

Reinhart Grahn, Vorsitzender des Ruderverbands Schleswig-Holstein, wurde vom Vorsitzenden des Nordschleswigschen Ruderverbands, Jan Georg Hoff, in Anerkennung seiner langjährigen und bedeutenden Beiträge zum Ehrenmitglied ernannt.

Durch sein engagiertes Wirken hat Reinhart Grahn maßgeblich zur starken Verbindung zwischen den beiden Verbänden beigetragen und den Nordschleswigschen Ruderverband in seiner Entwicklung entscheidend unterstützt. Als symbolische Auszeichnung erhielt er das Ehrenabzeichen in Gold während der Generalversammlung Anfang März in Hadersleben.

Seit der Gründung des Ruderverbands Schleswig-Holstein pflegt dieser eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Nordschleswigschen Ruderverband. Reinhart Grahn selbst war bereits in den 1990er-Jahren als ehrenamtlicher Landestrainer für den RVSH tätig und setzt sich weiterhin für eine enge Kooperation ein. Ein Beispiel für die Früchte dieser Zusammenarbeit sind die Checklisten zur Rudertechnik, die auch in dänischer Sprache verfügbar sind. In seiner Rolle als Vorsitzender des RVSH ist er bestrebt, diese erfolgreiche Kooperation fortzuführen.