Row for Wow - der Final-Renntag der RBL in Hamburg

Nachdem in der Saison 2022 der finale Renntag in Hamburg auf der Binnenalster stattgefunden hat, findet auch in diesem Jahr das große Finale am 16. September unter dem Motto #rowforwow in Hamburg statt.

Insbesondere der Kampf um die Plätze 3 und 4 in der Saisonwertung wird spannend. Gleich vier Mannschaften haben noch gute Chancen auf die Goldene Ananas: Melitta-Achter Minden Team Black, der Germania-Achter, der Riemax Achter Osnabrück und die Heimmannschaft, der Hamburg Active City Xpress, denn wenn auf den Plätzen 1 – 3 einer schwächelt… Auch der Kampf um eine Top 10 Platzierung zwischen Berlin, Hameln, Mainz und Leipzig verspricht spannende Duelle zum Saisonabschluss.

Erstmals gehen in Hamburg auch Junior-Teams an den Start und können in Hamburg live mit dabei sein und RBL-Luft schnuppern: beim Junior-Achter Sprint-Cup powered by Ruder-Club Deutschland.

„So ein Spaß kostet immer eine Stange Geld, weswegen wir uns schon jetzt bei der Freien und Hansestadt Hamburg und all seinen Genehmigungsbehörden bedanken. Und natürlich bei der Pollmann-Stiftung und dem Ruder-Club Deutschland für den Support. Sowie bei all unseren Mitgliedern, die uns tatkräftig unterstützen.“, hebt Chef-Organisator Martin Blüthmann von der Fari hervor.

LIVE DABEI SEIN

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, ist herzlich willkommen am Samstag ab 10 Uhr an die Binnenalster zu kommen. Los geht es mit den Time Trials (Samstag, 10 Uhr). Die Achtelfinals starten um 12.00 Uhr. Die Viertelfinals folgend direkt im Anschluss ab 12.30 Uhr. Erste Halbfinalentscheidungen fallen ab 16.00 Uhr. Die Finalrunde startet ab 17.30 Uhr. In den Rennpausen gibt es ebenfalls tollen Rudersport auf der Binnenalster, denn die Hamburger fahren seit letztem Jahr anlässlich der RBL auch ihre Kindervierer Sprintmeisterschaten aus.

Ab 22.00 Uhr gibt es die legendäre End-of-Season-Party „row for wow“. Sie findet wieder in einer wunderbaren Location statt - mitten im UNESCO Weltkulturerbe, der beeindruckenden Speicherstadt. Und zwar im ehemaligen Hauptzollamt des Hamburger Hafens, denn lange war der Hamburger Hafen Zoll-Ausland. Der DJ ist ein Ruderer: Tim aus Mülheim wird eingeflogen! Tickets gibt es im Regattabüro oder Resttickets an der Abendkasse.

Wer es nicht an die Strecke schafft, kann ab 10.55 Uhr das Geschehen live auf Sportdeutschland.tv verfolgen. Über PPT ist auch ein Online-Ergebnisdienst eingerichtet. Zudem findet ihr auf Instagram @ruderbundesliga aktuelle Infos und Bilder.