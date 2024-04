Ruder-Bundesliga 2024: Ein Blick auf die kommende Saison

Die Ruder-Bundesliga 2024 steht kurz vor dem Start und verspricht ein fesselndes sportliches Spektakel. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es Neuigkeiten: Statt der üblichen fünf Renntage wird es drei geben, jedoch mit einem besonders spannenden Programm. Ein Highlight ist die Integration eines Renntages in den weltberühmten SH Netz-Cup. Zusätzlich werden an zwei Renntagen junge Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit haben, in einer Art "Schnupper-Bundesliga" erste Erfahrungen zu sammeln.

Rolf Warnke, einer der Organisatoren, würde sich jedoch über mehr Beteiligung freuen: „Mit acht bzw. 16 Teams könnte der Modus schöner ausgefahren werden. Auch in den All-Star-Teams sind noch ein paar wenige Plätze verfügbar. Wer also noch kurzentschlossen ist, kann sich gerne melden!“ Interessierte sollten sich jedoch beeilen, da der Meldeschluss für die Teilnahme an der Ruder-Bundesliga 2024 der 17. Mai 2024 ist.

Warnke betont auch, dass zusätzliche Teams nicht nur die Vielfalt und den Wettbewerb in der Liga stärken würden, sondern auch das Interesse der Zuschauer:innen weiter steigern könnten. "Top motivierte Veranstalter stehen bereit, um sicherzustellen, dass die Serie in diesem Jahr wieder ein Höhepunkt im deutschen Rudersportkalender wird."

Der Liga-Auftakt verspricht direkt spannend zu werden, wenn am 17. August in Minden das erste Rennen startet und die Zuschauer:innen hautnah miterleben können, wie die Achter die Strecke hinunterbrettern. Ein Höhepunkt wird sicherlich am 7. September in Rendsburg im Rahmen des SH Netz-Cups stattfinden. Dort haben die teilnehmenden Achter die Möglichkeit, auf einer Regatta mit dem Deutschland-Achter und anderen internationalen Größen über das Wasser zu peitschen. Die Saison endet schließlich am 21. September in Mülheim an der Ruhr. Durch den späten Saisonstart wird auch den Sportler:innen, die an den Deutschen Jugend- und U23 Meisterschaften teilnehmen möchten, die Möglichkeit eines Starts gegeben.

Ein bedeutsamer Aspekt der diesjährigen Saison ist die Einführung der "Schnupperbundesliga" für Junior:innen. Am ersten und dritten Renntag haben interessierte Nachwuchstalente die Möglichkeit, in diese spannende Welt hineinzuschnuppern. Derzeit signalisieren Teams, dass etwa mehrere Nachwuchs-Achter an dieser Initiative freuen und teilnehmen werden, was ein vielversprechender Anfang ist. Je mehr Teams sich finden, desto besser wird diese Erfahrung werden.

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Ruder-Bundesliga erfolgt in diesem Jahr erstmals über SAMS.

Anders als im Vorjahr, blickt man bereits auf das Jahr 2025, so gibt es schon jetzt interessierte Veranstalter, die im kommenden Jahr einen RBL-Renntag ausrichten möchten. Dies stimmt die Organisatoren zuversichtlich, dass die Saison 2025 wieder fünf Renntage umfassen wird. Die Planung für das kommende Jahr soll bereits in diesem Jahr abgeschlossen werden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Spannung für die Zukunft zu steigern.

Die Ruder-Bundesliga 2024 verspricht also, ein weiteres aufregendes Kapitel in der Geschichte des deutschen Rudersports zu werden. Mit neuen Zielen, aufregenden Veranstaltungsorten und der Einbeziehung junger Talente wird die Liga weiterhin den Rudersport in Deutschland voranbringen und begeistern.