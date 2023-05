Rudern für Toleranz 2023 - Kreative Einsendungen für Toleranz

Das Projekt des RVFG Kassel bestand aus drei Teilprojekten. Die Erstplatzierten entwarfen eine Checkliste für Vereine, in der Vereine einen Überblick erhalten konnten, welche Menschen in Ihrem Vereinsleben berücksichtigt werden und an welchen Stellen etwas verändert werden muss. Fragen wie "Werden verschiedene Geschlechter in Vereinstexten angesprochen?" oder "Gibt es einen Jugendvorstand" helfen bei der Orientierung. Des Weiteren gestaltete der RVFG Kassel Plakate, die darauf aufmerksam machen, wie sich intolerantes Verhalten in unserem Alltag und unserem Sprachgebrauch etabliert hat. Ein selbst geschnittenes Video, das Statements des RVFG zum Thema Toleranz im Ruderverein zusammenfasst, rundet die sehr gelungene Einreichung des RVFG ab.

Das Video zum Projektbeitrag des RVFG Kassel wird demnächst hier veröffentlicht.