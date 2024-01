Rudern für Toleranz 2024

Bei dem Wettbewerb "Rudern für Toleranz" haben Schulklassen und Jugendabteilungen der Rudervereine die Möglichkeit eigene Projekte, die mit dem Thema Toleranz zu tun haben, einzuschicken.

Dabei ist es vollkommen egal, aus wie vielen Personen eure Klasse/Jugendgruppe besteht oder was für ein Projekt ihr plant oder umsetzt. Euer Projekt muss dabei nicht zwingend mit Rudern zu tun haben.

Toleranz kann für vieles stehen: Was bedeutet Toleranz für euch? Wie setzt ihr euch für mehr Toleranz an eurer Schule/in eurer Klasse/in eurem Verein ein? Wo engagiert ihr euch gegen Rassismus oder macht euch gegen Mobbing oder Ausgrenzung stark?

Hierzu könnt ihr entweder euer Projekt/eure Aktion in Form eines Berichtes, eines Videos, eines Songs o.ä. (eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt) per E-Mail an niklas.schumann@rudern.de schicken.