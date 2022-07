Sachsen-Anhalt gewinnt 53. Bundeswettbewerb

Am letzten Regattatag ging es bei den Rennen der Bundesregatta am Sonntag über 1.000 Meter auf dem Werdersee um wichtige Punkte, um sich in der Gesamtwertung möglichst weit nach vorne zu schieben. Nordrhein Westfalen lag nach dem Allgemeinen Sportwettbewerb und der Langstrecke auf der Verfolgerposition zwei und wollte Sachsen-Anhalt den Sieg noch streitig machen. Bayern lauerte auf Position drei noch auf Ausrutscher der beiden anderen Konkurrenten um die Medaillenplätze und war anderseits bemüht, den eigenen Podestplatz zu verteidigen.

Bei anspruchsvollen Windverhältnissen holten die Sportler*innen noch einmal das letzte aus sich heraus, um eine der letzten Medaillen zu ergattern und den Bundeswettbewerb erfolgreich abzuschließen. In vielen Gesichtern, die keine Medaille mehr bekamen, sah man dennoch ein strahlendes Lächeln. Ein gelungenes Regattawochenende mit vollem Meldefeld bescherte den Teilnehmenden neben den Medaillen viele tolle Erfahrungen und Freundschaften. Doch bevor es auf den Heimweg ging war noch einmal voller Stimmeinsatz bei der letzten Siegerehrung des Wochenendes gefordert.

Und so hallten noch einmal die Schlachtrufe über den Regattaplatz. Den Tagessieg bei der Bundesregatta sicherte sich Nordrhein Westfalen vor Sachsen-Anhalt und Hamburg. Es wurde also noch einmal eng bei den Endplatzierungen der Ruderjugenden. Hamburg konnte sich auf der Zielgeraden durch das Ergebnis bei der Bundesregatta noch an den Bayern vorbeischieben und beendete den Bundeswettbewerb insgesamt auf dem Bronzerang. Der Tagessieg bei der Bundesregatta reichte Nordrhein Westfalen allerdings auch nicht mehr, um den Gesamtsieg zu erreichen und landete schließlich auf dem Silberrang. Sachsen-Anhalt feierte lautstark den Gesamtsieg beim 53. Bundeswettbewerb.

Wir bedanken uns bei dem Team der Ruderabteilung des Bremer Sport-Clubs für die Ausrichtung des 53. Bundeswettbewerbes und bei allen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung vor Ort. Und ein Dank an die Wettkampfrichter*innen und Regattasprecher durfte nicht fehlen. Ohne diese wäre die Durchführung einer Regatta nur schwer umsetzbar. Davon konnten sich die Teilnehmenden am Samstag überzeugen, die in die Rolle des Wettkampfrichters und Regattasprechers schlüpfen konnten.

Doch wie sagt man so schön: Nach dem Bundeswettbewerb ist vor dem Bundeswettbewerb. Und so wurde als Schlusspunkt der Ausrichter für das kommende Jahr verkündet. Wir freuen uns auf den 54. Bundeswettbewerb im kommenden Jahr in Brandenburg, der vom 29. Juni bis zum 2. Juli stattfinden wird.

Impressionen vom Bundeswettbewerb gibt es in der Galerie.

Hier geht es zu den Ergebnissen.