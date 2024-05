Saisonstart bei bestem Wetter -Anrudern der Erlanger Vereine RVE und EWF

Am 7. April 2024 starteten der Ruderverein Erlangen (RVE) und die Erlanger Wanderrudergesellschaft Franken (EWF) gemeinsam in die Sommersaison. Zahlreiche Boote und Aktive nahmen an der gemeinsamen Bootsausfahrt auf dem Main-Donau-Kanal teil.

Die Vorsitzende Lore Baehr begrüßte am RVE-Bootshaus die anwesenden Gäste und Mitglieder der beiden Rudervereine sowie der Kanuabteilung der Erlanger Naturfreunde.

Angeführt wurde die gemeinsame Bootsparade von der legendären Barke „SEKU“ der Wanderrudergesellschaft und dem zuvor frisch getauften „Gerd“ des RVE. Der neue Wettkampf-Riemenzweier des RVE wurde nach dem 2021 verstorbenen Gerd Scheiner benannt, der sich jahrzehntelang im RVE und im Bayerischen Ruderverband engagiert hatte.

Die Barke „SEKU“ war einst ein Streitpunkt und Anlass für die Gründung der EWF. Doch längst ist sie zum Symbol der Verbundenheit beider Vereine geworden. Gemeinsame Aktivitäten unterstreichen dies – beispielsweise besuchen zu Pfingsten Ruderinnen und Ruderer aus der Erlanger Partnerstadt Rennes die Erlanger Vereine. Die Mitglieder der Société des Régates Rennaises – Aviron nehmen an gemeinsamen Aktivitäten mit Mitgliedern von RVE und EWF teil, darunter eine Tagesfahrt auf der Donau.