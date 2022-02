Satzungs-AG berufen

Zur Umsetzung der vom Rudertag in Schweinfurt in Auftrag gegebenen Strukturreform hat das Präsidium des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in seiner Sitzung vom 21.November 2021 eine Satzungsarbeitsgruppe (AG) berufen.

Leiter der AG ist Dr. Lars Koltermann (Friedrichstadt), weitere Mitglieder sind Ulrike Hartmann (Werder), Reinhart Grahn (Ratzeburg), Christoph Bendel (Limburg), Dr. Florian Eichner (Leipzig), Eler von Bockelmann (München) und Gunnar Hegger (Köln).

Begleitet wird die AG durch Cornelia Stampnik, die seit dem 01.Februar 2022 als Referentin für Verbandsentwicklung des Deutschen Ruderverbandes tätig ist.

Das neue Gremium ist somit in einer guten Mischung aus Fachleuten, verbands- und gremienerfahrenen Mandatsträgern sowie aus Länder- und Vereinsvertretern sowohl im Regionalproporz wie auch in der Aufgliederung Leistungs- und Breitensport besetzt.

Die AG hat bereits drei digitale Sitzungen durchgeführt und neben einer Richtlinie zur ausgewogenen Anwendung von Diversität- und Gender-Regeln für die Satzung sowie Ordnungen zur sachlich korrekten und verständlich lesbaren Form, auch eine Neufassung der Satzung vorgeschlagen sowie die Gliederungsstruktur dieser Neufassung aufgesetzt. In der Klausursitzung von Präsidium und Länderrat zusammen mit den hauptamtlichen Kräften des DRV am Samstag, den 12. Februar 2022, wurden diese in der AG einvernehmlich erarbeiteten Vorlagen einstimmig oder mit deutlich hoher Zustimmung als erstes Meinungsbild angenommen und zur weiteren Verfolgung empfohlen.

Die AG wird nun in den nächsten Sitzungen Vorschläge zur Struktur- und Satzungsgestaltung erarbeiten, die vom Vorstand und Präsidium als Diskussionsgrundlage auf den Vereinsgesprächen zum Thema „neue DRV-Struktur“ im Sommer eingebracht werden und die im guten Einklang mit den 2010 begonnenen DRV-Reformen zu einem modernen, traditionsreichen sowie erfolgreichen Sportverband stehen.