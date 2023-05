Schnellste Klasse 2023 - Die Gewinner stehen fest!

Auch in diesem Jahr suchte die Deutsche Ruderjugend mal wieder die schnellsten (Inklusions-) Klassen Deutschlands der Jahrgänge 4 - 12. Insgesamt nahmen in diesem Jahr an der DRJ-Aktion "Rudersport und Schule - gemeinsam noch stärker" wieder über 3300 Kinder und Jugendliche aus insgesamt 42 Schulen teil.

In den Jahrgängen 4-12 fanden sich im Zeitraum vom 14. November 2022 bis zum 15. Mai 2023 Achter-Teams aus einer Klasse zusammen, die jeweils eine Strecke von 2000m auf Ruderergometern zurücklegten. Nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch für die LehrerInnen ist dieser Tag ein besonderes Highlight und wird mittlerweile in das reguläre Sportprogramm vieler Schulen erfolgreich integriert.

Und das sind die Sieger*innen:

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 4 1. Platz Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt Gesamtzeit 08:58,6 Minuten Team 4a 2. Platz Grundschule am Krimnicksee Senzig Gesamtzeit 09:16,0 Minuten Team Grundschule am Krimnicksee Senzig 3. Platz Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt Gesamtzeit 09:41,5 Minuten Team 4b

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 5 1. Platz Heinrich-Hertz-Schule Gesamtzeit 07:41.8 Minuten Team Klasse 5d 2. Platz Gymnasium Schloss Plön Gesamtzeit 08:09.3 Minuten Team 5d 3. Platz Gymnasium am Wall VERDEN Gesamtzeit 08:14.6 Minuten Team 5c

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 6 1. Platz Domschule Schleswig Gesamtzeit 07:39.5 Minuten Team 6c 2. Platz Max-Planck-Schule Kiel Gesamtzeit 07:40.6 Minuten Team Planckton 3. Platz Heinrich-Hertz-Schule Gesamtzeit 07:41.4 Minuten Team Klasse 6f

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 7 1. Platz Heinrich-Hertz Hamburg Gesamtzeit 06:46.2 Minuten Team Klasse 7d 2. Platz Max-Planck-Schule Kiel Gesamtzeit 06:55.6 Minuten Team MPS Ruder-AG 7 3. Platz Sophie-Barat-Schule Gesamtzeit 07:07.7 Minuten Team 7a

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 8 1. Platz Max-Planck-Schule Kiel Gesamtzeit 06:28.5 Minuten Team Die Plancken 2. Platz Domschule Schleswig Gesamtzeit 06:35.7 Minuten Team 8b 3. Platz Heinrich-Hertz-Schule Gesamtzeit 06:36.0 Minuten Team Klasse 8d

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 9 1. Platz Max-Planck-Schule Kiel Gesamtzeit 06:59,3 Minuten Team MPS Ruder-AG 9 2. Platz GGS Tellingstedt Gesamtzeit 06:23.5 Minuten Team 9a 3. Platz GGS Tellingstedt Gesamtzeit 06:34.3 Minuten Team 9b

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 10 1. Platz Max-Planck-Schule Kiel Gesamtzeit 06:00.8 Minuten Team Sportprofil E.g 2. Platz Domschule Schleswig Gesamtzeit 06:06.3 Minuten Team 10a 3. Platz Angelaschule Osnabrück Gesamtzeit 06:23.7 Minuten Team Klasse 10d

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 11 1. Platz Domschule Schleswig Gesamtzeit 06:03.2 Minuten Team Jhg 11 Thi 2. Platz Max-Planck-Schule Kiel Gesamtzeit 06:09.6 Minuten Team Sportkurs Rudern Q1.spr 3. Platz Gymnasium an der Stadtmauer Gesamtzeit 06:16.1 Minuten Team 11 Stama GK Rudern