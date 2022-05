Schutzkonzepte im Ehrenamt etablieren

Das Ehrenamt ermöglicht Kindern und Jugendlichen, ihre Interessen in einem geschützten Raum selbst zu gestalten und frei auszuleben. Daher ist es umso wichtiger, dass sie dort vor (sexualisierter) Gewalt geschützt werden.

Durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wird derzeit im Zeitraum von 2021 bis 2024 eine Online-Plattform für alle Personen, die ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder ehrenamtlich Arbeitende anleiten erstellt. Das Ziel des Projekts „Schutzkonzepte in der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ ist die Entwicklung einer Online-Lernplattform zum Themenkomplex Schutzkonzepte gegen (sexualisierte) Gewalt im Ehrenamt. Es werden verschiedene Lernangebote für Haupt- und Ehrenamtliche mit dem Ziel der Wissensvermittlung zur Erstellung und Entwicklung von Schutzkonzepten sowie der Sensibilisierung für Gefährdungsfaktoren erstellt. Dazu werden vielfältige und praxisnahe Lernmaterialien zur Verfügung gestellt und eine flexible Bearbeitung der Inhalte ermöglicht. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und von der Klinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Ulm in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln umgesetzt. Nun steht das Kursangebot zur Verfügung. Interessierte können innerhalb des Projektes kostenlose Aus- bzw. Fortbildungsangebote wahrnehmen. Bei Interesse kann sich unverbindlich in eine Interessent*innenliste auf der Projektwebseite eintragen werden.

Die Auftaktveranstaltung im Projekt „Schutzkonzepte in der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ findet am Dienstag, den 10. Mai 2022 von 10.00 - 15.00 Uhr statt und gibt mithilfe von Fachvorträgen einen Einblick in das Themenfeld „Schutz vor (sexualisierter) Gewalt im ehrenamtlichen Kontext“ sowie einen Überblick über das Projekt. Zudem erfolgt der offizielle Start der Online-Lernplattform.

Teilnehmen können alle Interessierten aus dem Bereich des Ehrenamts und verwandten Bereichen. Auf der Website finden Sie weitere Informationen und hier geht es zur direkten Anmeldung.