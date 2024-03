Sei Teil des Teams: Werde Volunteer bei den Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games!

Ein außergewöhnliches Event braucht ein außergewöhnliches Team! Die „Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games“ suchen 12.000 ehrenamtliche Helfer:innen für das weltgrößte Multisport-Event in 2025, das im Sommer in den Städten Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Mülheim an der Ruhr stattfinden wird. Volunteers sammeln Erfahrungen für das Leben, knüpfen internationale Freundschaften und erhalten spannende Benefits für ihren Einsatz.

Welche Voraussetzungen müssen Volunteers erfüllen?

Bewerben können sich alle, die am 1. Juni 2025 mindestens 18 Jahre alt sind, fließend Deutsch oder Englisch sprechen und an mindestens vier Event-Tagen im Sommer 2025 verfügbar sind. Interessierte am Volunteer-Programm haben bei den „Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games“ viele Möglichkeiten. Insgesamt gibt es rund 50 verschiedene Einsatzbereiche, auch die Sportart Rudern ist auf der Regattastrecke in Duisburg mit dabei. Während die Volunteers im Bereich „Sports“ spannende Einblicke in eine der vielen Sportarten erhalten, arbeiten sie bei „Communication“ mit Medienvertreter:innen aus der ganzen Welt zusammen und im Bereich „Culture & Side Events“ sorgen Volunteers für das kulturelle und nicht-sportliche Rahmenprogramm.

Mirjam Scheffler, „Senior Manager Volunteers“ bei den „Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games", erklärt, was die freiwilligen Helfer:innen im kommenden Jahr erwartet: „Wir als Mitarbeiterinnen des Volunteer-Teams haben bereits zahlreiche Erfahrungen bei verschiedenen Veranstaltungen gesammelt. Wir wissen, worauf es bei solchen Großveranstaltungen ankommt und welche Herausforderungen zu meistern sind, um sie zu einem Erfolg zu machen. Mit dem Hintergrund werden wir allen Volunteers ein einmaliges Erlebnis und einen Blick hinter das weltweit größte Multisport-Event im Jahr 2025 ermöglichen.“ Volunteers prägen während des Events das Stadtbild in den jeweiligen Host Cities und fungieren als Ansprechpartner:innen an den Sportstätten.

Die Helfer:innen sind ein elementarer Faktor, um aus den „Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games“ ein buntes, fröhliches und internationales Festival zu machen. Sie können sich auf viele Benefits freuen: Jeder Volunteer erhält einen Blick hinter die Kulissen eines riesigen Multisport-Events, kostenlosen Zugang zu den Wettkämpfen, ein Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr, ein Volunteer-Outfit, sowie unvergessliche Erfahrungen und Erlebnisse mit Menschen aus aller Welt. Also seid dabei!

Die Registrierung ist bis zum 15. September 2024 unter www.rhineruhr2025.com/volunteer möglich.