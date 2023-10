Silber und Bronze für deutsches Team bei Coastal WM 2023

Das deutsche Coastal Team gewinnt dieses Jahr erstmals zwei Medaillen und erreicht viele weitere gute Platzierungen bei den World Rowing Coastal Championships im italienischen Barletta. Der gesteuerte Männer-Vierer gewinnt Silber und der Männer-Doppelzweier holt Bronze.

Die Weltmeisterschaft auf der Langstrecke folgte nur eine Woche nach der Coastal Beach Sprint WM und bot beste Coastal Bedingungen am weitläufigen Sandstrand von Barletta. Rund 450 Sportler:innen aus 39 Nationen hatten in sieben Bootsklassen gemeldet. Team Deutschland war mit 31 Athlet:innen in 14 Booten am Start. Die Vorläufe wurden auf einem 4km Parcours gerudert. Die jeweils schnellsten 18 Boote pro Bootsklasse qualifizierten sich für das 6km A-Finale.

Dabei holte sich der gesteuerte Männer-Vierer der Stuttgarter RG in einem sehr stark besetzten Feld WM-Silber. Moritz Korthals, Emil Schmidberger, Moritz Marchart, Oskar Kroglowski (EKRC) und Steuerfrau Elisa Trog (EKRC) boten eine Spitzenleistung in einem hart umkämpften Rennen. Ein schneller Start der Deutschen verhalf ihnen eine Welle vor dem Hauptfeld zu sein und damit sehr gut ins Rennen zu kommen. Bis zu den strategisch wichtigen ersten zwei Wendebojen hatte sich das deutsche Team unter den führenden Booten platziert. Auch eine leichte Heckkollision konnte Steuerfrau Trog souverän meistern und steuerte ihr Team im dichten Feld durch den mit zehn Wendebojen gesteckten Parcours. Bei der Anlandung am Strand hatte nur ein italienisches Team den Bug leicht vorne und entschied den finalen Sprintlauf für sich. Mit dieser beeindruckenden Performance ließ das deutsche Team selbst die favorisierten Boote aus Monaco, Ukraine, USA, Spanien und Neuseeland hinter sich.

Überglücklich waren auch Eduardo Linares und Alex Finger (beide Berliner RC), die die zweite Medaille für das deutsche Team erzielten. Insgesamt 41 Teams hatten in dieser Bootsklasse gemeldet. Das Boot aus Berlin kam gut durch ihren Vorlauf und hatte im Finale seine volle Coastal Kompetenz im Doppelzweier unter Beweis gestellt. Zu einem regelrechten Krimi wurde dieses Rennen als die bereits weit in Führung liegenden US-Amerikaner im letzten Drittel des Rennens zunächst die falschen Bojen ansteuerten und damit dem schwedischen Team, Weltmeister aus 2022, die Führung überließen. Was bereits nach Gold für Schweden aussah, kippten die US-Amerikaner doch noch auf den allerletzten Metern beim Sprint am Strand.

Die weiteren deutschen Teams zeigten gute Leistungen und Leidenschaft in ihren Rennen. Von den 14 deutschen Booten schafften es sieben ins A-Finale. Insgesamt war Stimmung und Team-Spirit in der deutschen Mannschaft top. Hinzu kam eine engagierte Moderation, gute Musik bei hochsommerlichen Temperaturen und viele begeisterte und jubelnde Zuschauer. Diese Coastal WM 2023 wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Die Platzierungen des deutschen Teams:

CW1x:

Levke Schacht (Ruderklub Flensburg) / 11. Platz A-Finale

Carina Hein (RC Allemannia Hamburg) / 14. Platz A-Finale

CM1x:

Emil Hennies (Sportschule im Olympiapark – Poelchau Schule) / 1. Platz B-Finale

Malte Hein (RC Allemannia Hamburg) / 4. Platz B-Finale

Till Andreesen (RG Wiking Berlin) / 15. Platz B-Finale

CW2x:

Rebecca Mozarski, Anja Nordmann (Ruderklub Flensburg) / 11. Platz B-Finale

CM2x:

Eduardo Linares, Alex Finger (Berliner RC) / 2. Platz A-Finale

Moritz Korthals, Emil Schmidberger (Stuttgarter RG) / nicht beendet

CMix2x:

Carina Hein, Malte Hein (RC Allemannia Hamburg) / 4. Platz B-Finale

CW4x+:

Heike Lehmann, Franziska Koesling, Tessa Kuhn, Johanna-Luise Kanwisch, Jasmina Bier (Bremerhavener RV) / 16. Platz A-Finale

CM4x+:

Moritz Korthals, Emil Schmidberger, Oskar Kroglowski, Moritz Marchart, Elisa Trog (Stuttgarter RG) / 2. Platz A-Finale

Maiko-Bennedikt Remmers, Hendrik Nagel, Christian Vennemann, Malte Hein, Anja Nordmann (RC Allemannia Hamburg) / 10. Platz A-Finale

Lorenz Bosse, Theodor Krug, Hendrik Piessnack, Marcus Albrecht, Emil Hennies (Sportschule im Olympiapark – Poelchau Schule) / 3. Platz B-Finale

Nils Hansen, Michael Helmchen, Gunnar Kock, Julian Fehre, Kim Gaude (RK Flensburg) / 4. Platz B-Finale

Weiter Bilder sind auf fast-sports.de zu finden.