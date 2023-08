Sommer-Klausurtagung des DRV-Vorstandes - Torsten Gorski gibt sein Amt zum 31.12.2023 ab

Der DRV-Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden Moritz Petri und seinen beiden Vertretern Torsten Gorski und Axel Eimers hat sich am zweiten August-Wochenende im Rahmen einer Klausurtagung zu intensiven Beratungen in Bad Tölz getroffen. In angenehmer, entspannter und sommerlicher Atmosphäre wurden zahlreiche Themen rund um den Rudersport beraten, diskutiert und zum Teil auch beschlossen.

In der Diskussion standen unter anderem die Themen Personal und Finanzen. Im September wird durch Torsten Gorski ein Haushaltsvoranschlag für 2024 erarbeitet, den das Präsidium in seiner Sitzung im Oktober beraten wird. Etwas umfangreicher wurde der aktuelle Stand der Digitalisierung und die Einführung der Software SAMS diskutiert.

Auch wurden zahlreiche Veranstaltungen und Termine der Vorstandsmitglieder miteinander abgestimmt.

Im Rahmen der Klausurtagung hat Torsten Gorski seine beiden Vorstandskollegen darüber informiert, dass er sein Amt aufgrund der stark zunehmenden beruflichen Belastung mit Bedauern, aber mit Respekt zum Amt, zum 31.12.2023 aufgeben möchte. Torsten Gorski führt in Bad Tölz die Beratungskanzlei ProAktiva.

Vorsitzender Moritz Petri drückte sein Bedauern aus: „Torsten gebührt großer Dank, er ist mehrfach für den DRV eingesprungen und hat den Verband stets aus vollen Kräften unterstützt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich habe großen Respekt vor seiner Entscheidung und wir werden gemeinsam den Übergang zu einem Nachfolger finden.“

Das DRV-Präsidium wird voraussichtlich auf seiner Herbst-Sitzung in Hannover einen neuen stv. Vorsitzenden für die verbleibende Amtszeit bis zum Rudertag im Herbst 2024 wählen.