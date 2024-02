Sommer-Meisterschaften auf Erfolgskurs

Der Allgemeine Deutscher Hochschulsportverband (adh) und der Deutsche Ruderverband (DRV) gehen 2024 in Werder/Havel in die sechste gemeinsame Sommer-Meisterschaft. Auf der verbandsübergreifenden Meisterschaftsregatta küren die Studierenden ihre Meister und empfehlen sich für die Nominierung zur Hochschul-Europameisterschaft. Die Rennen der Novizen – Wettkämpfe für Einsteiger, die ersten an den Hochschulen rudern lernen – zeigen eindrucksvoll, wie stimmungsvoll die Deutsche Hochschulmeisterschaft (DHM) ist. Dem DRV ist es im aktuellen Format gelungen, die Deutsche Meisterschaft (Mittel- und Großboot) (DMR) in wenigen Jahren vom Sorgenkind des Verbandes zu einer hochattraktiven Veranstaltung für die Mitgliedsvereine zu entwickeln. Mit der Masters-Meisterschaft findet eine weitere Zielgruppe des DRV einen Rahmen, um ihre Besten zu ermitteln.

„Grundlage der guten Entwicklung unser Sommer-Meisterschaft war in erster Linie ein gemeinsamer Lern- und Kommunikationsprozess unseres Wettkampfressorts und des adh-Disziplinteams, um die Erwartungen und Regularien zweier Verbände in einer Regatta zusammenzuführen.“, so Holger Siegler, der den Prozess für den DRV seit 2017 begleitet. „Trotz anfänglicher Reibungspunkte hat sich so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein tolles Wettkampfformat etabliert.“, ergänzt adh-Disziplinchefin Dr. Ruth Hotop.

Die Meisterschaften sind über die vergangenen Jahre zusammengewachsen. Teils starten Aktive am Regatta-Wochenende auf zwei oder gar drei der genannten Formate. Dies bringt besondere Herausforderung in der Zeit- und Ablaufplanung mit sich. Diese positive Entwicklung tragen DRV und adh Rechnung und geben weiteren Optimierungen Raum.

Auf Basis des Meldeergebnisses von 2023 wurde ein Gesamtzeitplan mit festgelegter Blockbildung der Finalläufe erarbeitet. Die Reihung der Rennen in Blöcken sowie der Gesamtzeitplan (Basis Köln) sind am Ende des Textes verlinkt. Die dort genannte Reihung kann hinsichtlich der Vorentscheidungen nicht garantiert werden. Die Dokumente bieten aber mit der Festlegung der Finalreihung und durch die Ausweisung von Mindestabständen zwischen den Finalläufen Eckpunkte, die Aktiven, Obleuten und Trainern einen besseren Planungsrahmen geben.

Zusammenfassung der Eckpunkte und ergänzende Hinweise