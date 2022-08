Spendentour zugunsten der Ukraine unter der Schirmherrschaft von Rotary International und DRV

Die International Fellowship of Rowing Rotarians hat zur Überführung eines Riemen-Zweiers mit Steuermann, der vom Rudersport-Club Rosenheim erworben wurde, von Aurich nach Passau die Venø-Rotary-Spendentour ins Leben gerufen.

Die Venø-, ein Inrigger, der vor mehr als 70 Jahren in Dänemark gebaut wurde, ist Ende April in Aurich auf die große Reise gegangen. Die gut 2.100 km durch Deutschland, Holland, Belgien und Frankreich werden in Etappen zurückgelegt.

Am letzten August-Wochenende machte die dreiköpfige Mannschaft Station bei der Rudergesellschaft 1883 e.V. in Speyer, um von dort aus über Worms und Mainz nach Frankfurt am Main weiterzufahren.

Die Venø wurde in Speyer beherbergt und bei Abfahrt ein Stück ihres Weges durch ein Boot der RGS begleitet, dessen Besatzung sich aus RGS-Mitgliedern rekrutierte, die zugleich auch die Schirmherrschaft der Aktion widerspiegeln: Dr. Martina Schott - Präsidiumsmitglied des Deutschen Ruderverbandes, Birgit Dillmann und Dr. Markus Prüfe - beide Rotary Mitglieder. Gesteuert wurde das Begleitboot vom 1. Vorsitzenden der Rudergesellschaft Speyer, Ingo Janz.

2020 erwarb eine Gruppe von rudernden Rotariern (International Fellowship of Rowing Rotarians - IFORR) und Ruderern aus bayerischen Vereinen das Boot. Die neuen Eigentümer beschlossen das Boot auf dem Wasserweg von Aurich nach Passau zu überführen und daraus eine Spendenaktion zugunsten von Flüchtlingsprojekten zu machen. Wer die Aktion mit einer Spende unterstützen möchte, hat auf der folgenden Internetseite Gelegenheit dazu: https://iforr.org/spendenzusage

Wir wünschen der Venø eine sichere Ankunft in Passau und hoffen, dass viele Spenden gesammelt werden.