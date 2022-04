„Sport kennt keine Grenzen: Internationale Jugend- begegnungen organisieren und leiten“

Die Deutsche Sportjugend (dsj) organisiert in Kooperation mit der Sportjugend Nordrhein-Westfalen und der Sportjugend Mecklenburg-Vorpommern und mit Unterstützung aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (Aufholpaket) die Fortbildung:

„Sport kennt keine Grenzen:

Internationale Jugendbegegnungen organisieren und leiten“

Die Fortbildung besteht aus einem Basis- und einem Aufbaumodul.

Basismodul: 24.-26. Juni 2022, Duisburg Veranstaltungsort: Sportschule Wedau, NRW Aufbaumodul: 16.-19. September 2022, Schwerin Veranstaltungsort: Feriendorf Muess, Mecklenburg-Vorpommern

Diese Fortbildung richtet sich an Personen, die im internationalen Jugendaustausch im organisierten Sport aktiv sind oder sich künftig gerne in diesem Bereich engagieren möchten, wie zum Beispiel Vorstandsmitglieder, Gruppenleiter*innen, Betreuer*innen, Trainer*innen etc. Die Teilnehmenden müssen über Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verfügen.

Ziel der Fortbildung ist die Vermittlung von Kompetenzen zur Planung, Organisation, Gestaltung und Durchführung einer internationalen Jugendbegegnung im Sport anhand ausgewählter Themen und Aspekte für Teamer*innen, Organisator*innen, Multiplikator*innen. Die Fortbildung wird sehr praxisorientiert aufgebaut sein.

Weitere Informationen zur Fortbildung und deren Inhalte sind der beigefügten Ausschreibung zu entnehmen.

Die Anmeldung zur Fortbildung erfolgt über unser Veranstaltungsportal, zu dem Ihr hier gelangt.

Anmeldeschluss: 25. April 2022