Sportinternat Ratzeburg: Exklusive Einblicke in das Berufsbild Rudertrainer*in

Einen besonderen Perspektivwechsel erlebten drei Bewohner des Sportinternats Ratzeburg, die im Rahmen ihres 2-wöchigen Schülerpraktikums Einblicke in das abwechslungsreiche Aufgabengebiet des Berufstrainers erhielten. Berufsorientierung für die Nachwuchstalente in ihrer Dualen Karriere einerseits und für den Deutschen Ruderverband (DRV) eine ideale Gelegenheit, die vielseitigen Einsatzbereiche der Trainertätigkeit praxisnah zu vermitteln.

Die drei Praktikanten Elena Schweisthal, Emma Lange-Franzen und Oscar Krause sind Schüler der Lauenburgischen Gelehrtenschule und hospitierten unter anderem bei den Männer-Bundestrainern Dirk Brockmann und Tim Schönberg. Ein Highlight war für die Jugendliche dabei die Unterstützung beim Wettkampftest der Ruder-Nationalmannschaft auf dem Ruderergometer in Ratzeburg und auch der anschließenden Ausscheidungs- und Überprüfungsregatta in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris.

Gemeinsam mit DRV Bootsmeister Jost Schönmann-Fink wurde das Ruderboot als wichtiges Sportgerät mehrfach unter die Lupe genommen und auch das Team des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein (OSP) mit Leiterin Ingrid Unkelbach sowie den Laufbahnberaterinnen Pamela Wittfoth und Hanna Zimmel nahmen sich Zeit, um Hintergründe ihrer Arbeit mit Sportlern und Servicebereichen zu vermitteln. Zusätzlich gab es exklusive Einblicke von Lars Soltek, Leiter des Hamburger Sportinternats am Olympiastützpunkt.

Einsatzstelle und Partner war die Ruderakademie Ratzeburg, an welcher regelmäßig vom Deutschen Ruderverband Qualifikationsmodule angeboten und Lizenzen mit unterschiedlichen Anforderungen erworben werden können. Mit Andreas König, der als Referent für Bildung im DRV ebenfalls am Ratzeburger Stützpunkt tätig ist, haben die drei Praktikanten einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.

Bundesstützpunkttrainer und Praktikumskoordinator Markus Last war beeindruckt, in welcher Art und Weise sich die drei Jugendlichen in ihrer Praktikumszeit mit der Thematik des Trainerberufs auseinandersetzten. „Besonders für Emma und Elena war es wichtig, diesen Einblick zu bekommen, um die Lobby für Frauen im Rudersport und insbesondere die Ausübung der Trainertätigkeit durch Frauen zu stärken“, so Last.

Elena und Emma resümieren zufrieden: „Für uns war sehr spannend, die Abläufe im Hintergrund kennenzulernen und vor allem live beim Wettkampftest der Nationalmannschaft dabei sein. Das war eine sehr inspirierende Erfahrung für uns.“