Sportinternat Ratzeburg: Steuerseile erfolgreich übergeben

Passend zum Start ins neue Jahr kann das Ruderinternat in Ratzeburg eine erfreuliche Nachricht vermelden, denn das Führungsduo am Nachwuchszentrum ist wieder komplett. Katja Budde übernimmt ab Januar die Internatsleitung von Michelle Kahl, die als Mitarbeiterin des Sportinternats Hamburg übergangsweise in Ratzeburg aushalf. Gemeinsam mit Bundesstützpunkttrainer Markus Last bildet die studierte Sozialpädagogin künftig ein schlagkräftiges Tandem und will sich für beste Trainings- und Rahmenbedingungen ihrer Rudertalente einsetzen.

Dabei zugutekommt der 35-jährigen, zweifachen Mutter ihr sportlicher Lebensweg, bei welchem sie die Herausforderungen als ehemalige Bundeskaderathletin und Medaillengewinnerin bei Junioren-Weltmeisterschaften hautnah erlebte. Neben den persönlichen Einblicken als Bewohnerin zweier Sportinternate in Halle/Saale und Potsdam bringt sie durch ihre 14-jährige berufliche Tätigkeit im Sportinternat Hannover sowie als Laufbahnberaterin am Olympiastützpunkt Niedersachsen viel Erfahrung, Ideen und Schwung mit nach Schleswig-Holstein.

Im Ruderinternat Ratzeburg finden Nachwuchssportler*innen ab 16 Jahren unter dem Dach der Ruderakademie ein zweites Zuhause. „Bereits 15-jährige Jugendliche melden zu einer Probewoche bei uns an, um das Internat, die Partnerschulen des Leistungssports sowie das gesamte Trainingsumfeld intensiv kennenzulernen“, so Budde. Die Sportler*innen, die in einer neuen Wohneinheit in modernen Einzelzimmern und einem großen Aufenthaltsraum mit Küchenzeile untergebracht sind, kommen aus ganz Deutschland und bleiben bis zum Abschluss ihrer Schullaufbahn.

Die Leiterin des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein (OSP), Ingrid Unkelbach, freut sich ebenfalls über die Neubesetzung. “Wir sind sehr froh, dass wir Katja Budde für eine Mitarbeit in Ratzeburg gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, unser professionelles Umfeld mit der bestmöglichen Koordination von Schule, Training und Wettkampf für unsere aktuellen als auch unsere neuen Sportler*innen umsetzen und ausbauen zu können. Die Serviceeinrichtungen am OSP bieten optimale Voraussetzungen für eine gezielte Förderung auf höchstem Niveau. Aktuell lebt und trainiert auch Junioren-Weltmeister Oscar Krause in der Trainingsgruppe im Ruderinternat und auch Doppel-Olympiasieger Lauritz Schoof hat im Sportinternat Ratzeburg den Grundstein für seine Erfolge gelegt“, so Unkelbach.