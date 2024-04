Starte jetzt deinen Bundesfreiwilligendienst

In über 80 Rudervereinen in Deutschland, die über die Trägerschaft der Deutschen Ruderjugend laufen, hast du die Möglichkeit einen Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren. Egal, ob du in deinem Heimatverein bleiben möchtest, den Blickwinkel einmal ändern möchtest und zu einem neuen Ruderverein gehst oder gar nicht aus dem Rudern kommst: Wir finden die passende Lösung für dich. Im Ruderverein oder -verband unterstützt du u.a. in diesen Themenfeldern:

Projekt- und Veranstaltungsmanagement

Sportartspezifische Tätigkeiten (Kinder- und Jugendsport)

Arbeit mit besonderen Zielgruppen im Sport

Sporträume (u. a. handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten)

Umwelt und Naturschutz im Sport

Und im Verband, z.B. bei der Deutschen Ruderjugend, gestalten folgende Aufgaben deinen Alltag:

Unterstützung bei der Planung und Organisation vom BW und weiteren Veranstaltungen

Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit

Verwaltungstätigkeiten

Unterstützung bei der Standbetreuung auf Regatten

Projektmanagement

Bei einem Zeitraum von 12 Monaten absolvierst du 25 Seminartage, die größtenteils durch die DRJ organisiert werden. Ein Höhepunkt stellt der Trainer C-Ausbildung Leistungssport dar, die du in der Ruderakademie in Ratzeburg absolvierst.

Ganz gleich ob nach der Schulzeit, in einem Pausenjahr oder kurz vor der Rente: Der Bundesfreiwilligendienst ist in jeder Lebensphase möglich und bietet für alle Seiten unglaubliche Chancen.