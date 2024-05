Stipendienvergabe bei der 65. internationalen Ruderregatta

Zur 65. Internationalen Ruderregatta auf dem Küchensee in Ratzeburg am ersten Juniwochenende (1.6/2.6) erwarten die Zuschauer:innen leistungsstarke Rennen vieler internationaler U23-Größen. Auch in diesem Jahr werden zwei Stipendien von je 1200 Euro vergeben. In den ausgeschriebenen Rennen 111 SF 1x B und 113 SM 1x B geht es auf der olympischen Distanz über 2000 Meter um den begehrten Preis.

Die AMEOS Gruppe ist ein langjähriger Unterstützer der internationalen Ruderregatta und übernimmt mittlerweile schon traditionell die Vergabe des Stipendiums des U23 Männer-Einers. Die EUROIMMUN AG haben im letzten Jahr zum ersten Mal den Förderpreis verliehen und unterstützen auch in diesem Jahr gerne den Rudersport. Für dieses Engagement für die Leistungssportler möchten wir uns hier schon gerne herzlich bedanken!

Der Ratzeburger Ruderclub ist hocherfreut und ebenso stolz über die Vergabe der beiden Stipendien als besonderes Highlight der internationalen Ruderregatta.