Team Deutschland bereit für Coastal und Beach Sprint EM 2023

35 deutsche Athlet:innen am Start vom 31.8.-3.9. im französischen La-Seyne-Sur-Mer

Das deutsche Coastal Rowing Team im Beach Sprint und der Langstrecke steht in den Startlöchern für die anstehenden Coastal Europameisterschaften in Südfrankreich. Beide Ruderformate – Beach Sprint und Langstrecke – werden in einem knackigen Zeitplan innerhalb von drei Tagen durchgeführt. Nach aktuellem Meldeergebnis werden auf der Langstrecke rund 360 Athlet:innen in 7 Bootsklassen vor Ort sein. Hinzu kommen die Meldungen im Beach Sprint, in dem jedes europäische Land ein Team pro Bootsklasse stellen darf. 6 Bootsklassen gibt es im Beach Sprint. Sehr erfreulich zu sehen, dass das deutsche Team in allen Bootsklassen bei der Coastal EM gemeldet hat.

Ab Mittwoch steht für die Sportler:innen der Bootspark zur Verfügung um sich mit Material und Strecke am Strand Les Sablettes vertraut zu machen. Freitag und Samstag finden Vor- und Finalläufe auf der Langstrecke statt. Das Beach-Sprint Team übernimmt die Strandarena ab Samstagmittag mit ihren Time-Trials und den Finalläufen am Sonntag.

Zu einer besonderen Anreise hat sich in diesem Jahr der Ulmer Ruderclub Donau entschieden. Sie sind bereits seit einigen Tagen mit den Rädern unterwegs nach Südfrankreich und wollen die Höhenmeter auf ihrer 9-tägigen Tour als Vorbereitung nutzen. Chapeau!

Im Beach Sprint wird dieses Jahr Olympionike Karl Schultze im Sprint und im Mix Doppel dabei sein. Schultze hatte sich vergangenes Jahr kurz vor der Beach Sprint WM einen Kreuzbandriss zugezogen. In dieser Saison hat er in den Vorbereitungswettkämpfen in Bremerhaven und Flensburg einen überzeugenden Eindruck hinterlassen und wir dürfen auf sein internationales Coastal Debut gespannt sein.

FAST-SPORTS wünscht allen Athlet:innen viel Erfolg und Spass bei ihrer EM-Teilnahme!

Für Team Deutschland sind mit dabei:

BEACH SPRINT

CW1X:

Katja Fuhrmann (Laubegaster RV)

CM1x:

Karl Schultze (Berliner Ruder-Club)

CMix2x:

Katja Fuhrmann, Karl Schultze (Laubegaster RV / Berliner Ruder-Club)

CJW1x:

Anna Fischbach (Ulmer Ruderclub Donau)

CJM1x:

Johannes Hopf (RV Münster)

CJMix2x:

Elisa Romer, Colin Gaugler (Ulmer Ruderclub Donau)

LANGSTRECKE

CW1x:

Carina Hein (RC Allemannia Hamburg)

Victoria Hory (SC DHFK Leipzig)

CM1x:

Maiko-Bennedikt Remmers (Regattaverb. Ems-Jade-Weser/Team Nordwest)

Christian Vennemann (Osnabrücker RV)

Till Andreesen (RG Wiking Berlin)

CW2x:

Laura Hipp, Pauline Reichert (Stuttgarter Rudergesellschaft)

CM2x:

Emil Schmidberger, Moritz Korthals (Stuttgarter Rudergesellschaft)

Till Andreesen, Tobias Wischer (RG Wiking Berlin)

CMix2x:

Carina Hein, Malte Hein (RC Allemannia Hamburg)

Malin von der Aue, Tobias Wischer (RG Wiking Berlin)

Sina Burmeister, Sebastian Haase (Ulmer Ruderclub Donau)

CW4x+:

Liz Sauter, Harriet Wappler-Niemeyer, Carla Straßburger, Sina Burmeister, Monika Bundschu (Ulmer Ruderclub Donau)

Lea Michel, Lena Lauren Grüterich, Rebecca Mozarski, Anja Nordmann, Tessa Kuhn (RK Flensburg)

CM4x+:

Malte Hein, Hendrik Nagel, Christian Vennemann, Maiko-Bennedikt Remmers, Carina Hein (Regattaverb. Ems-Jade-Weser/Team Nordwest)

Manuel Mützel, Sebastian Frey, Benjamin Pfarr, Mikel Madaras, Jens Köller (Ulmer Ruderclub Donau)