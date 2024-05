Team Zukunft 2028 meets Team Deutschland-Skuller

Das Projekt „Team Zukunft 2028“, das Teil der Nachwuchsförderung des Deutschen Ruderverbandes (DRV) ist und von der Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstützt wird, ging für die Disziplingruppe Männer-Skull vom 08.-10. Mai in die nächste Runde.

Nach der diesjährigen Auftaktveranstaltung, die unter der Leitung von U-19 Bundestrainer Adrian Bretting im Februar im Olympischen Trainingszentrum Kienbaum erfolgreich durchgeführt wurde, folgten die zwei Nachwuchstalente Oscar Krause (Ratzeburger RC) und Ole Hohensee (Stralsunder RC) der Einladung von Männer-Skull-Bundestrainer Dirk Brockmann an den Bundesstützpunkt nach Ratzeburg. Leider musste Simon Gimplinger (Hanauer RC Hassia) kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Yannik Sens (Berliner RC) startete mit dem deutschen U23-Kader zur internationalen Regatta in Gent (Belgien).

„Ziel unseres Projektes ist die sportliche, aber auch die persönliche Entwicklung der jungen Athlet:innen zu unterstützen. Der Besuch an unseren disziplinführenden Bundesstützpunkten mitsamt gemeinsamen Trainings mit den Elite-Kadern, ist dabei wesentlicher Bestandteil und soll Lust darauf machen einmal selbst in den Elitebereich vorzustoßen“, so U19-Bundestrainer Adrian Bretting über die Zielstellung des Nachwuchsförderprojektes.

Auf dem exklusiven Programm stand das Training mit dem Männer-Doppelvierer, der sich aktuell auf die Olympischen Spiele in Paris vorbereitet. Insbesondere hatten die beiden jungen Sportler die Möglichkeit, ihre Trainingseinheiten gemeinsam mit dem Team Deutschland-Skuller auf dem Wasser zu gestalten. Neben Ruderkilometern auf dem Ratzeburger See gab es zusätzlich Einblicke in Video- und Messbootauswertungen sowie Einheiten in Spiel und Gymnastik an Land.

Für Oscar Krause, der im Sportinternat des DRV in der Ruderakademie Ratzeburg lebt und trainiert, war es ein Heimspiel. Zusammen mit Ole Hohensee nutzen sie die Chance, sich drei Tage lang intensiv mit den vier Olympiakadern und Bundestrainer Brockmann auszutauschen.

“Die beiden Jungs waren sehr engagiert und haben sich in den Einheiten voll reingehängt. Hinweise im Rudertraining konnten beide Sportler sofort aufnehmen und umsetzen. Auffällig und einprägsam war, dass beide Athleten eine klare Vorstellung von ihrem Ruderschlag haben, welches noch nicht bei allen Athleten im Jugendbereich der Fall ist. Wenn beide weiter fleißig trainieren, dann werden sie den Anschluss an den Elite-Bereich schaffen“, ist Bundestrainer Dirk Brockmann überzeugt.