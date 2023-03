Teambuildingmaßnahme der Bundestrainer:innen erfolgreich absolviert

Nachdem im Frühjahr 2022 im Rahmen des TrainerRates Ziele vorformuliert wurden, die dann im November mit Unterstützung der DOSB-Führungsakademie vor dem kompletten Leistungssportpersonal in Göttingen vorgestellt, vertieft und spezifiziert wurden, wird aktuell in Arbeitsgruppen an weiterem Input für diese Ziele gearbeitet.

Parallel hat sich das Team der Bundestrainer:innen in Sehnde bei Hannover getroffen und mit Wigbert Walter von der DOSB-Führungsakademie am Teamgedanken gefeilt. Walter moderierte das zweitägige Seminar und zeigte viele Wege für einen konstruktiven Umgang miteinander. Es ging vor allem darum, was von jedem benötigt wird, um vernünftig arbeiten zu können. Neben Vertrauen und Loyalität, stand v.a. zwischenmenschliche Kommunikation, Problemlösungs- und Kritikfähigkeit im Fokus.

Zur Erläuterung wurden kleine Spiele durchgeführt: z.B. mussten die Trainer:innen einen Ball durch einen Gang aus Schnüren balancieren, manche sollten dabei eine Augenbinden tragen und wurden von den anderen angeleitet. „Das lockert natürlich auf! Wobei es Manche bestimmt blöde fanden. Aber es haben doch alle verstanden was dahintersteckt, es ist ja nicht nur Spielerei! Es war eine Weiterbildung für uns Trainer in Bezug auf ‚Wie reflektiere ich mich selbst und was bringe ich für das große Ganze ein?‘ Für das Team insgesamt ist das schon eine gute Sache, da wir uns auch abseits der Kurse austauschen und näherkommen können. Es ist wichtig, dass wir was tun, an uns arbeiten, und das auch zusammen. Das sind die ersten Schritte um diese Zusammenarbeit einfach besser funktionieren zulassen!“, resümiert Brigitte Bielig, die Cheftrainerin des DRV.