Trainer:innenTalk - Science into Practice & Practice into Science

Mit dem Trainer:innenTalk wollen wir ein niederschwelliges Angebot für Trainer:innen für den Praxistransfer von Forschungsergebnissen und evidenzbasierten Wissen schaffen. Ergänzend zu den bereits auf rudern.de aufbereiteten, aktuellen und abgeschlossenen Forschungsprojekten sollen im direkten und offenen Austausch zwischen Trainer:innen und Wissenschaftler:innen Forschungsergebnisse hinsichtlich der konkreten Bedeutung und Anwendung in der Praxis interpretiert und diskutiert werden.

Sollten sich mögliche und/oder konkrete Probleme bei der Praxisanwendung von Forschungsergebnissen und evidenzbasierten Wissen ergeben, werden diese ebenfalls besprochen und zusammen Lösungsansätze diskutiert. Darüber hinaus sollen in dem direkten und offenen Austausch offene praxisrelevante Probleme sowie Fragestellungen adressiert werden.

Wir Laden interessierte Trainer:innen an jedem ersten Dienstag im Monat (mit Ausnahme des ersten Termins am 13.02.24) zu einem Trainer:innenTalk zu einem bestimmten Thema ein und freuen uns auf spannende konstruktive Diskussionen mit euch und unseren Gästen!

Thema des ersten Termins wird Geschwindigkeitsbasiertes/orientiertes Krafttraining sein. Zu Gast werden wir Prof. Dr. Steffen Held haben. Er absolvierte sein Studium an der Goethe Universität Frankfurt am Main, wo er erfolgreich einen Abschluss in Sport und Physik erlangte. Nach seinem Studium war er als Lehrkraft an einem Gymnasium in Wiesbaden tätig, bevor er seine Begeisterung für Forschung entdeckte. Im Jahr 2021 wurde er an der Deutschen Sporthochschule Köln im Bereich der Trainingswissenschaften promoviert. Seine Dissertation konzentrierte sich vor allem auf die Untersuchung der Muskelaktivität beim Rudern sowohl im Labor als auch in der Praxis, die Beziehung zwischen Leistungs- und Ruderkonfiguration sowie die Entwicklung von Interventionen zur Steigerung von Kraft und Ausdauer. Er ist somit ein exzellenter Experte für Rudern und ein wertvoller Gast der Trainer:innenTalks. Seit 2023 ist er als Professor (FH) an der IST-Hochschule für Management tätig, wo er den Bachelor-Studiengang "Sportwissenschaften und Training" leitet.

Wann: jeden ersten Dienstag im Monat gegen 19:00 Uhr

Moderation: Dr. Kay Winkert, Prof. Dr. Steffen Held

Wo: Online via MS Teams, vorherige Anmeldung unter https://www.rudern.de/anmeldungen/trainerportal notwendig

Dauer: ca. 45-60 min