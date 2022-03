Trainingslager Nummer zwei für A-Nationalmannschaft

Nach einer kurzen Verschnaufpause von zwei Wochen ging es wieder in die Trainingslager nach Lago Azul (Männer) und Sevilla (Frauen). Seit dem 03.03. trainieren 53 Athletinnen und Athleten der A-Nationalmannschaft für die kommende Wettkampfsaison. Cheftrainerin Brigitte Bielig ist dieses Mal mit in Lago Azul, nachdem sie das erste Trainingslager mit den Frauen in Sevilla verbracht hatte.

Die Kleinboote im Fokus des zweiten Trainingslagers

Während im ersten Trainingslager vermehrt das Großboot im Fokus stand, sollen nun die Schwerpunkte auf die Kleinboote gerichtet werden. In der Saisonvorbereitung steht das Krafttraining und die Allgemeinathletik im Vordergrund, welche während der Saison nicht mehr an der maximalen Schwelle trainiert werden.

Bielig selbst erwartet sich vom Trainingslager, die Sportler „differenzierter ansteuern zu können und ein optimales Umfeld für die Sportler zu schaffen.“ Neben wichtigen Richtwerten durch Laktatwerte und Messbooten wird eine Leistungsentwicklung aller Athletinnen und Athleten in diesem Zeitraum angestrebt.

„Eine positive Entwicklung ist bereits erkennbar und wichtig wird es sein zum einen rudertechnisch, zum anderen aber auf physisch im spezifischen und allgemeinen Bereich sich weiterzuentwickeln“, so die Cheftrainerin weiter.

Noch bis zum 19.03 wird sich an den beiden Standorten auf die kommende Wettkampfsaison vorbereitet. Wir wünschen unseren Athletinnen und Athleten auch für das zweite Trainingslager viel Erfolg und vor allem Gesundheit.