Trauer um Klaus Dieterle

Plötzlich und unerwartet verstarb am 04. Oktober 2023 Klaus Dieterle im Alter von 87 Jahren.

Zum Rudern kam Klaus Dieterle im Jahr 1952 in Frankfurt. Über die Jahre war er nicht nur aktiver Ruderer, sondern nahm auch verschiedene Vorstandsfunktionen in Frankfurter Vereinen wahr.

Der Ehemann unseres Ehrenmitglieds Ingrid Dieterle wurde 1986 als Mitglied in den Rechtsausschuss des DRV gewählt, 1997 übernahm er den Vorsitz dieses Gremiums und wurde zeitgleich zum Justiziar des Verbandes berufen. Dieses Amt übte er 2 Jahre lang aus. In seiner Funktion als Justiziar nahm er an den Präsidiumssitzungen teil und beriet den Verband in vielen juristischen Fragen. Mit seiner ruhigen Art verstand er es immer wieder, auch hitzige Diskussionen zu versachlichen. Für Funktionäre und Athleten war er stets ein verlässlicher Gesprächspartner, der mit Sachverstand und Engagement nach der für alle Seiten besten Lösung suchte – und sie auch oft fand. Er verstand sich nicht als üblicher „Funktionär“, sondern eher als Vertreter der Athleten. Ihre Interessen, Sorgen und Nöte lagen ihm am Herzen.

Auch ohne offizielles Amt war Klaus Dieterle ein oft und gern gesehener Gast bei Veranstaltungen des Verbandes. An der Seite seiner Frau Ingrid hielt er ihr den Rücken für die vielen Ehrenämter und Funktionen frei, die sie im Rudersport innehatte und erwarb sicherlich auch auf diesem Weg ein fundiertes Wissen über unseren Sport und die dahinterstehenden Strukturen.

Viele seiner Weggefährten sind bereits vor ihm gegangen. Die, die ihn noch kannten, erinnern sich an Klaus Dieterle als einen integren Mann mit Prinzipien und feinem Humor. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Ingrid und der Familie.