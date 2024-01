Trauer um Norbert Kindlmann

Die hessische Ruderfamilie trauert um Norbert Kindlmann, der am 21. Dezember 2023 leider nach langer Krankheit verstorben ist.

Norbert ist uns zunächst als Rennruderer und Mitglied der Münchner Achter-Mannschaft aus 1972 in Erinnerung, aber auch als erfolgreicher Ruderer und Marathonläufer, und auch vielen Aktiven als DRV-Schiedsrichter.

In seinem Heimatverein der RG Wiesbaden-Biebrich war er Ausbilder und Trainer und betreute über viele Jahre die Sportstudierenden der Uni Mainz im Rudern. Er war aktives Mitglied im RCD und hielt zu seinen ehemaligen Ruderkonkurrenten eine lebenslange Ruderfreundschaft. Voller Leidenschaft erzählte er auch vom Wiedersehen der Mannschaften des olympischen Endlaufs in 2022 an historischer Stätte.

Dem HRV ist Norbert ab 1983 verbunden gewesen, als er als Sportvorsitzender des Verbandes unter Martha Gumbrecht seine großen Erfahrungen in das Geschehen des Landes einbrachte. Mit ihr und Hans Bruchmeier stand er auf der Brücke und half, das Verbandsschiff erfolgreich in eine gute Zukunft zu steuern. Sein Fachwissen, sein hintergründiger Humor und seine menschliche Art Dinge anzugehen und zu lösen bereicherten die damalige Teamarbeit. Sein Wissen als Aktiver und Trainer und seine beruflichen Erfahrungen in Leitungsfunktion halfen ebenfalls. Und mit seinen Vorstandsmitgliedern saß er auch nach Sitzungen oder bei HRV-Fahrten im Boot und hatte einfach seinen Spaß beim Rudern in der Natur und in der Gemeinschaft.

Torsten Gorski wurde von ihm gefördert und er schlug ihn dann auch 2001 als seinen Nachfolger im HRV vor. Er war danach stets mit Rat zur Stelle, wenn er gefragt war; die Errichtung der Regattastrecke in Eschwege hat er gern begleitet. Und auch zu den Ehemaligen aus dem damaligen HRV-Vorstand verband ihn eine ungebrochene Freundschaft.

Die hessische Ruderfamilie und der HRV verlieren in Norbert Kindlmann einen erfolgreichen Ruderer, Funktionär und vor allem einen langjährigen und aufrichtigen Freund. Er hat uns in den gemeinsamen Jahren viel gegeben und wir werden ihn nicht vergessen.

Seiner Frau Silke und der Familie sowie der RG Wiesbaden-Biebrich gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. Wir sind stolz, dass er einer von uns war.

Für den Vorstand des Hessischen Ruderverbandes

Torsten Gorski