Triple-Meisterschaft war ein voller Erfolg

Ein volles Wochenende ist geschafft. Neben dem Weltcup in Luzern und der Para-Regatta in Paris auf der künftigen Olympiastrecke, fand an diesem Wochenende auch die Triple-Meisterschaft in Köln statt: Die Deutsche Großbootmeisterschaften (DMR), die Deutsche Hochschulmeisterschaften (DHM) und die Offenen Deutschen Masters Meisterschaften (ODMM) waren ein voller Erfolg.

Trotz der heißen Temperaturen von 30 Grad wurde die Regattabahn auf dem Fühlinger See in Köln zur Anlaufstelle für viele Besucher und hochklassigen Rudersport. Mit rund 1200 Teilnehmer:innen konnte sich das Meldefeld sehen lassen und versprach ein langes Wochenende.

Am Freitagnachmittag fanden bereits die ersten Vorläufe statt. Samstagmorgen um 08:10 Uhr ging dann bereits das erste Finale aufs Wasser und die ersten Medaillenentscheidungen folgten. Neben den einzelnen Medaillen wurden auch wieder die Preise des Deutschen Ruderverbands verliehen werden. Letztes Jahr waren sie noch auf dem zweiten Rang, jetzt haben sie es geschafft und konnten sich den Dr.-Walter-Wülfing-Gedächtnispreis sichern, der an die siegrieche Mannschaft im Männer-Vierer ohne Steuermann verliehen wird. Die Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. überquerte mit Moritz Korthals, Emil Schmidberger, Moritz Marchart, Simon Kramm mit einer guten Sekunde Vorsprung als erstes die Ziellinie.

Über den Karl-Adam-Gedächtnispreis, den traditionsgemäß die siegreiche Mannschaft im Männer-Achter erhält, durften sich in diesem Jahr William Strulick (RVM), David Sebastian Keefer (MRV), Leon Schandl (Bessel-RC), Hennig Köncke (ORV), Henry Hopmann (RCHD), Lukas Föbinger (RCW), Friedrich Dunkel (ARVH), René Schmela (Berliner R-C) und Steuermann Till Martini (ORC) von der Renngemeinschaft RV Münster/Marbacher RV/Bessel Minden/Osnabrücker RV/Hansa Dortmund/RC Witten/Alster-RV Hanseat/Berliner Ruder-Club/ORC Rostock freuen.

Der Oskar-Ruperti-Preis, für den erfolgreichsten Verein, ging in diesem Jahr an den Lokalmatador, den Kölner Ruderverein, der an diesem Wochenende in zahlreichen Rennen den Bugball vorne hatte.

Neben der Deutschen Großbootmeisterschaften erfreuten sich die Zuschauer auch über die Leistungen bei den Offenen Masters Meisterschaften sowie der Deutschen Hochschulmeisterschaften.

Großer Dank an den Ausrichter

Danke an den Kölner Regatta-Verband e.V., den diesjährigen Ausrichter aus Köln. Ohne solch engagierten Ausrichter wären die Deutschen Meisterschaften nicht machbar.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.