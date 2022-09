U19-Team misst sich beim Baltic-Cup mit internationaler Konkurrenz

Während die A-Mannschaft an diesem Wochenende in die WM startet, steht für den Rudernachwuchs der Baltic-Cup in Aarhus (Dänemark) an. Am Donnerstag hat sich die diesjährige Mannschaft in Hamburg getroffen. Nachdem am Abend die Boote auf die Hänger umgeladen wurden, hat sich der Tross heute Morgen auf den Weg zur Regatta gemacht.

"Alle Sportlerinnen und Sportler sind gesund und gut vorbereitet. Alle Coronatests waren bisher negativ, sodass wir hoffen, ohne größere Überraschungen durch das Wochenende zu kommen"; so Junioren-Bundestrainer Adrian Bretting.

Während sich die Athletinnen und Athleten in den Vierer-Mannschaften im August im Rahmen des deutsch-französischen Leistungssportaustausch der DRJ in Breisach gemeinsam auf den Baltic-Cup vorbereiten konnten, fand das Training für die anderen Teilnehmenden größtenteils in den Heimatvereinen der Aktiven statt.

Insgesamt zehn Nationen gehen in diesem Jahr beim Baltic-Cup an den Start. "Neben uns haben auch Polen und Norwegen in allen zehn ausgeschriebenen Rennen gemeldet. Neu dabei ist dieses Jahr Ungarn, die mit ein paar Booten die Möglichkeit nutzen, an der Regatta teilzunehmen", weiß Bretting.

Am Samstag stehen die Vorläufe und Finalrennen über die 2000-m-Distanz an. Am Sonntag geht es dann über die verkürzte 500-m-Distanz.

"Unsere Mannschaft setzt sich aus einer Perspektivmannschaft des U19 Bereichs für 2023 zusammen. Also neben leistungsstarken Sportlerinnen und Sportlern des ersten A-Junioren-Jahrgangs, sind auch die leistungsstärksten Sportler/-innen der B-Junioren Altersklasse dabei. Der Baltic-Cup soll allen die Möglichkeit geben, erste internationale Erfahrungen zu sammeln und sich auch über die 2000-m-Distanz zu beweisen. Ich bin mir sicher, dass wir einen Großteil der Athletinnen und Athleten im kommenden Jahr für die Nationalmannschaft zur U19-WM in Paris wieder im Team haben werden. Da ist der Baltic-Cup eine gute Möglichkeit, sich zu Beginn der Trainingsperiode für 2023 noch einmal Motivation zu holen und sich auch einmal international zu zeigen", erklärt der Junioren-Bundestrainer.

Favoritenrolle des DRV-Team

Aufgrund der Erfolge in den vergangenen Jahren geht das DRV-Team als Favorit auf den Gesamtsieg in die Rennen. "Diesem Anspruch möchte unsere junge Mannschaft gerecht werden. Es ist allerdings schwer, die Konkurrenz einzuschätzen. Hier werden wir morgen Mittag nach den Vorläufen über 2000m schon etwas schlauer sein. Gerade in den Einern und Zweiern erwarte ich spannende Rennen! Hier haben auch die meisten Nationen gemeldet", so Bretting, der sich wie die gesamte Mannschaft auf die Regatta freut. "Alle sind hochmotiviert und bereit, dass es endlich los geht. Ein großes Dankeschön auch an unsere Partner Empacher und Concept2. Sie stellen dankenswerterweise das Material für die Vierer-Bootsklassen zur Verfügung, sodass hier unsere Mannschaften bestens ausgestattet sind!"