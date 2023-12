U23-Athletiktrainingslager in Kienbaum

Wie bereits einige Wochen zuvor für die U19-Sportler:innen organisiert, erhielten auch zwanzig U23-Athleten:innen der jüngeren Jahrgänge die Gelegenheit zu einem Athletiktrainingslager in Kienbaum. Der Schwerpunkt lag auf der generellen Verbesserung der allgemein athletischen Fähigkeiten. Sportler:innen aus verschiedenen Teilen Deutschlands reisten an, um an diesem Training teilzunehmen und die Atmosphäre des Olympischen und Paralympischen Trainingszentrums Kienbaum zu erleben.

Die erste Trainingseinheit begann um 7 Uhr morgens, und oft endete die letzte Einheit um 21 Uhr abends, was den Sportler:innen umfassende Trainingsmöglichkeiten bot. Neben dem Training auf dem Ruderergometer und dem Krafttraining mit dem Schwerpunkt Langhanteltechnik wurde auch beim Laufen oder Schwimmen wertvolle Trainingszeit genutzt. Zur Abwechslung vom klassischen Ausdauertraining konnten sich die Athlet:innen in verschiedenen Spielsportarten messen und so eine positive Gruppendynamik fördern, die dazu beitrug, abwechslungsreiche Trainingseinheiten zu absolvieren.

Neben der Nutzung der olympischen und paralympischen Trainingsstätte beeindruckte Kienbaum auch mit gutem Service und vielfältiger Verpflegung. Die ausgewählte Gruppe von jungen U23 Sportler:innen konnte sich glücklich schätzen, unter solchen Bedingungen ein Trainingslager durchzuführen, und absolvierte die Tage problemlos. Dadurch konnten schnell positive Veränderungen in verschiedenen motorischen Fähigkeiten festgestellt werden.

Hendrik Bohnekamp, Athletiktrainer des DRV, legte besonderen Wert auf Mobilität und Langhanteltraining, um Defizite der Sportler:innen zu beheben und sie auf den kommenden U23-Bereich vorzubereiten. Unter der Leitung von Marcus Schwarzrock, dem U23-Bundestrainer, und mit Unterstützung von Matthias Helmkamp (Trainer Berliner RC) ermöglichte das Trainergespann den Sportler:innen, die umfassenden Trainingsumfänge reibungslos umzusetzen.

Insgesamt konnte das Athletiktrainingslager von allen Sportlern optimal genutzt werden, um Defizite frühzeitig zu erkennen, zu beseitigen und die Richtung für ein effizientes Wintertraining aufzuzeigen.